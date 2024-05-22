Atalanta - Bayern Leverkusen final maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün şampiyon belli oluyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği maça dakikalar kala hakemi kim merak edildi. Mücadeleyi Istvan Kovacs yönetirken nereli sorusu ve maç karnesi gündeme geldi.
22 Mayıs akşamı Atalanta ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geliyor. Mücadelenin sonucunda kazanan takım Avrupa Ligi'nin kazananı olacak ve kupayı alacak. İşte ilk 11'ler...
Bu akşam oynanacak olan Atalanta - Bayern Leverkusen karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapıyor. Dördüncü hakem ise Slovak Ivan Kruzliak oldu.
Karşılaşma 22.00'da başlarken TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.
Maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte kadro:
Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri, De Ketalaere, Lookman, Scamacca.
Bayer Leverkusen: Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Xhaka, Palacios, Hincapie, Grimaldo, Wirtz, Adli.
Kaynak: Türkiye Gazetesi