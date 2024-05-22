Atalanta - Bayern Leverkusen final maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 21:27 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 21:35 - Güncelleme:

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UEFA Avrupa Ligi’nde bugün şampiyon belli oluyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği maça dakikalar kala hakemi kim merak edildi. Mücadeleyi Istvan Kovacs yönetirken nereli sorusu ve maç karnesi gündeme geldi.