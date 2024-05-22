UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor! İlk 11'ler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi’nde Atalanta ile Bayern Leverkusen, İrlanda'da karşı karşıya geliyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı İrlanda’da yaşanıyor. Dublin şehrinde bulunan Dublin Arena’da oynanacak Atalanta - Leverkusen mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Atalanta :Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri, De Ketalaere, Lookman, Scamacca.

Bayer Leverkusen: Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Xhaka, Palacios, Hincapie, Grimaldo, Wirtz, Adli.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetirken yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin 4’Üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.