AUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyor

İstanbul Üniversitesi AUZEF2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu yayınlandı. Sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemleri nereden yapılır diye merak edenler oldu. Bunun için basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerekli adımlar takip ederek kayıt yaptırabilirsiniz. Peki AUZEF ders seçimi ne zaman? AUZEF Güz ve Bahar Dönemi sınavları ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte detaylar...

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir.

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

22 Eylül - 29 Eylül 2025

Ders Ekle-Sil Tarihleri

30 Eylül - 05 Ekim 2025

Üstten Ders Alma Tarihleri

30 Eylül - 05 Ekim 2025

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025

Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara Sınav (Vize) 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi) 11 - 12 Temmuz 2026

Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2025- 2026 Eğitim Öğretim yılı 06 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.