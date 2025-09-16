AUZEF ders seçimi ne zaman? Güz dönemi sınav takvimi araştırılıyor
İkinci üniversiteye kayıt yapmak isteyen adaylar AUZEF'i araştırıyor. İstanbul Üniversite tarafından yayınlanan kılavuzda ders seçim zamanı ile ilgili bilgiler de yer aldı. Sınavsız ikinci bir üniversite tercih edenler AUZEF ders seçimi ne zaman? diye araştırıyor.
İstanbul Üniversitesi AUZEF2025-2026 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt kılavuzu yayınlandı. Sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemleri nereden yapılır diye merak edenler oldu. Bunun için basvuru.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerekli adımlar takip ederek kayıt yaptırabilirsiniz. Peki AUZEF ders seçimi ne zaman? AUZEF Güz ve Bahar Dönemi sınavları ne zaman, tarihler belli oldu mu? İşte detaylar...
AUZEF NEDİR?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir.
AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
22 Eylül - 29 Eylül 2025
Ders Ekle-Sil Tarihleri
30 Eylül - 05 Ekim 2025
Üstten Ders Alma Tarihleri
30 Eylül - 05 Ekim 2025
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025
Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Sınav (Vize) 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final) 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi) 11 - 12 Temmuz 2026
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2025- 2026 Eğitim Öğretim yılı 06 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.