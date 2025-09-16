Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyor

ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin yakın markaja aldığı ALES takvimi araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3'e girmek isteyenler sınav tarihini merak ediyor. Peki ALES 3 başvuruları ne zaman ve nereden yapılır, ALES 3 sınavı hangi gün? İşte ALES takvimi...

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl üç farklı dönemde yapılıyor. Şimdilerde gözler sonuncu sınava çevrildi. Peki ALES/3’e ne zaman, ALES/3’e başvuruları ne zaman, ALES/3’e sınav takvimi ne? İşte ALES/3’e ile ilgili detaylar... 

 ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 3 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak, 14 Ekim'de sona erecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AÖF ders ekle sil ne zaman? Detaylar belli oldu - HaberlerAÖF ders ekle sil ne zaman? Detaylar belli olduASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut...Yıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlar - HaberlerYıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlarGüzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı - HaberlerGüzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandıPlatonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman? - HaberlerPlatonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman?Hatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerHatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...