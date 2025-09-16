ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyor

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), her yıl üç farklı dönemde yapılıyor. Şimdilerde gözler sonuncu sınava çevrildi. Peki ALES/3’e ne zaman, ALES/3’e başvuruları ne zaman, ALES/3’e sınav takvimi ne? İşte ALES/3’e ile ilgili detaylar...

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adayların yanı sıra akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği merkezi bir sınavdır. Sınava, lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasında bulunan öğrenciler katılabilmektedir. ALES sonuçları; yüksek lisans ve doktora başvurularında, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında, ayrıca yurt içi ve yurt dışı burs başvurularında önemli bir değerlendirme kriteri olarak kabul edilmektedir.

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 3 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak, 14 Ekim'de sona erecek.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.