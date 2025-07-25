ALES/2 sonuç sorgulama ekranı! ALES sonuçları açıklandı mı?

6 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen ALES/2 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM ALES/2 sonuç sorgulama ekranı açıldı. ALES sonuç sorgulama işlemi araştırılıyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından 81 ildeki 92 sınav merkezinde başarıyla uygulandı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi.

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanırken adaylar için ALES sonuçları nasıl sorgulanır, ALES/2 sonuç sorgulama ekranı detayları haberimizde yer alıyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/2 sınav sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü ÖSYM tarafından resmi olarak açıklandı. ÖSYM’nin sınav takvimine uygun olarak 6 Temmuz’daki sınavın ardından yaklaşık 20 gün içinde sonuçlar erişime açıldı.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM AİS internet veya mobil uygulamasından sonuçlarını öğrenebilir.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak bilgisayar ortamında değerlendiriliyor. Adayların her testteki sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı toplanıyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir. Bu puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara çevrilir ve sayısal, sözel, eşit ağırlıklı puanlar hesaplanır.