Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AÖF ders ekle sil ne zaman? Tarih belli oldu

AÖF ders ekle sil ne zaman? Tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖF ders ekle sil ne zaman? Tarih belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders ekle-sil işlemleri için belirlenen tarihler duyuruldu. ı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesinde kayıtlarını güncellemek isteyen öğrenciler, “ AÖF ders ekle sil ne zaman? "sorusuna cevap arıyor.

AÖF 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri netlik kazandı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimi kapsamında hem ders seçimlerini gerçekleştirecek hem de ödemelerini tamamlayacak. Binlerce öğrenci, “AÖF ders ekle sil ne zaman?” sorusunu araştırıyor.

AÖF ders ekle sil ne zaman? Detaylar belli oldu - 1. Resim

AÖF DERS EKLE SİL NE ZAMAN? 

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine bakıldığında, ekle-sil işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF ders ekle sil ne zaman? Detaylar belli oldu - 2. Resim

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki 'Ders Ekle/Sil' butonu üzerinden gerçekleşecek. 

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi ödenmesiyle beraber tamamlanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tokatçı şehir eşkıyasından pişkin savunma: Videoya iyi bakın, ona göre yorum yapınBarış Alper'e "yeni sözleşme şartı" ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyor - HaberlerALES 3 başvurusu ne zaman? ALES 3 sınav tarihi araştırılıyorASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Çankaya, Etimesgut...Yıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlar - HaberlerYıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlarGüzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı - HaberlerGüzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandıPlatonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman? - HaberlerPlatonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman?Hatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerHatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...