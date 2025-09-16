AÖF ders ekle sil ne zaman? Tarih belli oldu

AÖF 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri netlik kazandı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimi kapsamında hem ders seçimlerini gerçekleştirecek hem de ödemelerini tamamlayacak. Binlerce öğrenci, “AÖF ders ekle sil ne zaman?” sorusunu araştırıyor.

AÖF DERS EKLE SİL NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine bakıldığında, ekle-sil işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, e-Devlet şifresi ya da öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki 'Ders Ekle/Sil' butonu üzerinden gerçekleşecek.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi ödenmesiyle beraber tamamlanacaktır.