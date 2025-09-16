Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prime Video’nun ilgiyle takip edilen dizisi Güzelleştiğim O Yaz 3. sezonuyla final yapıyor. Dizinin 11. bölümde final olacağı söylenmişti ancak 12. bölüm tarihi gündeme geldi. İşte dizinin yayın planı ve final detayları…

Jenny Han’ın çok satan roman üçlemesinden uyarlanan Güzelleştiğim O Yaz (The Summer I Turned Pretty) dizisi, 3. ve final sezonuyla ekrana veda etmeye hazırlanıyor. İlk 10 bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerin gözü final bölümüne çevrilirken “Güzelleştiğim O Yaz 12. bölüm ne zaman?" araştırılıyor.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ 3. SEZON 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin resmi hesaplarından yayınlanan takvime göre üçüncü sezonu toplam 11 bölümden oluşuyor. Bu nedenle 12. bölüm yayınlanmayacak. Final bölümü olan 11. bölüm, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Prime Video’da ekrana gelirken Jenny Han’ın üçlemesinden uyarlanan hikaye tamamlanmış olacak.

Final sezonunun uzun tutulmasının nedeni ise serinin son kitabındaki olayların geniş bir şekilde işlenmesi. Böylece izleyiciler, karakterlerin hikayesine veda etmeden önce tüm detayları öğrenme fırsatı bulacak.

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı - 1. Resim

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ FİNAL Mİ YAPTI, DEVAM EDECEK Mİ?

Güzelleştiğim O Yaz dizisi 3. sezonun ardından tamamen sona erecek. Dizinin resmi hesapları 11. bölümün, dizinin kesin final bölümü olduğunu doğruladı. Prime Video, bu sezonu “final sezonu” olarak duyurduğu için gelecek sezon planlanmıyor.

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı - 2. Resim

KONUSU NE?

Dizi, aile, dostluk ve büyüme hikayesi etrafında şekilleniyor. killeniyor. Ana karakter Belly (Isabel Conklin) ve abisi Steven, her yaz ailesiyle birlikte çocukluğunu geçirdiği Cousins Beach’e gidiyor. Burada, çocukluktan beri hayatında olan iki kardeş Conrad ve Jeremiah Fisher ile yaşadıkları maceralar dizinin ana temasını oluşturuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı! 400 saatlik kayıtlar izlendi, 11 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Platonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman? - HaberlerPlatonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman?Hatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerHatayspor - Erciyes 38 FSK maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacakA 101 kataloğu paylaşıldı: A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler var? - HaberlerA 101 kataloğu paylaşıldı: A101 Aldın Aldın 18 Eylül Perşembe aktüel kataloğunda hangi ürünler var?Gül Onat'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptı - HaberlerGül Onat'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu açıklama yaptıJuventus - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kenan Yıldız oynayacak mı! - HaberlerJuventus - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kenan Yıldız oynayacak mı!Ağrı 1970 - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerAğrı 1970 - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...