Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı

Jenny Han’ın çok satan roman üçlemesinden uyarlanan Güzelleştiğim O Yaz (The Summer I Turned Pretty) dizisi, 3. ve final sezonuyla ekrana veda etmeye hazırlanıyor. İlk 10 bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerin gözü final bölümüne çevrilirken “Güzelleştiğim O Yaz 12. bölüm ne zaman?" araştırılıyor.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ 3. SEZON 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin resmi hesaplarından yayınlanan takvime göre üçüncü sezonu toplam 11 bölümden oluşuyor. Bu nedenle 12. bölüm yayınlanmayacak. Final bölümü olan 11. bölüm, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Prime Video’da ekrana gelirken Jenny Han’ın üçlemesinden uyarlanan hikaye tamamlanmış olacak.

Final sezonunun uzun tutulmasının nedeni ise serinin son kitabındaki olayların geniş bir şekilde işlenmesi. Böylece izleyiciler, karakterlerin hikayesine veda etmeden önce tüm detayları öğrenme fırsatı bulacak.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ FİNAL Mİ YAPTI, DEVAM EDECEK Mİ?

Güzelleştiğim O Yaz dizisi 3. sezonun ardından tamamen sona erecek. Dizinin resmi hesapları 11. bölümün, dizinin kesin final bölümü olduğunu doğruladı. Prime Video, bu sezonu “final sezonu” olarak duyurduğu için gelecek sezon planlanmıyor.

KONUSU NE?

Dizi, aile, dostluk ve büyüme hikayesi etrafında şekilleniyor. killeniyor. Ana karakter Belly (Isabel Conklin) ve abisi Steven, her yaz ailesiyle birlikte çocukluğunu geçirdiği Cousins Beach’e gidiyor. Burada, çocukluktan beri hayatında olan iki kardeş Conrad ve Jeremiah Fisher ile yaşadıkları maceralar dizinin ana temasını oluşturuyor.