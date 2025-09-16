Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Platonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman?

Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı Platonik: Mavi Dolunay Otel ilk sezonu çok konuşulmaya başladı. Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı başrollerini Öykü Karayel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizi dikkat çekmeyi başardı. Peki, Platonik: Mavi Dolunay Otel 9. bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin 9.bölümünün ne zaman yayınlanacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı. 

18 Eylül'de izleyicisi ile buluşması bekleyen Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisi hem senaryosunu yazan hem de başrolünde yer alan Gupse Özay, “Gülten” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

PLATONİK MAVİ DOLUNAY OTEL 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin 1.sezonu toplam 8 bölümden oluşacak. Bu nedenle 9. bölüm ekranlara gelmeyecek.

PLATONİK MAVİ DOLUNAY OTEL 2.SEZON NE ZAMAN?

Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin yapımcıları ve yayın kuruluşları şu an için 2. sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında açıklama yapılmamıştır.

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTELİ DİZİSİNİ NEREDEN İZLENİR?

Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisi yalnızca Netflix üzerinden izlenecektir. Dizi 18 Eylül 2025 tarihinde Perşembe günü yayınlanacaktır.

Dizi şu anda 1 sezon olarak planlanmıştır ve 8 bölümden oluşuyor.

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTEL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel yer alıyor. Kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Pınar Çağlar Gençtürk, Leyla Kader İlhan, Eda Akalın, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan ve Ülkü Duru gibi isimler bulunuyor.

