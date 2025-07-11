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ALES görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ALES görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 ALES 2 oturumu 6 Temmuz Pazar günü uygulandı. Sınavlarda görev alan öğretmenler ve kamu personeli hesaplarına ALES görevli ücretleri ne zaman yatacak merak ediyor. Temmuz 2025 memur maaş zammıyla ÖSYM sınav görevlisi ücretleri gündeme geliyor.

6 Temmuz 2025'te ALES/2 sınavının ardından görev alan öğretmen ve kamu personeli ÖSYM tarafından ödenecek sınav görevli ücretlerinin tarihini araştırıyor. ALES görevli ücretleri ne zaman yatacak araştırılıyor.

ALES GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde tamamlandı. 

Sınavda görev alan bina yöneticileri, salon başkanları, gözetmenler ve yedek gözetmenler ücretlerin ödeneceği takvime odaklandı. 

ÖSYM'nin geçmiş uygulamalarına göre, sınav görevli ücretleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra hesaplara geçiyor. 1

Ancak resmi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. 

ALES görevli ücretleri ne zaman yatacak? ÖSYM sınav görevlisi ücretleri ödeme tarihleri - 1. Resim

ÖSYM SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖSYM tarafından belirlenen sınav görevli ücretleri, memur maaş katsayılarına göre şu şekilde:

Bina Yöneticisi 1.384 TL,

Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL,

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL,

Salon Başkanı 1.338 TL,

Gözetmen 1.223 TL

Yedek Gözetmen 1.070 TL. 

Temmuz 2025 memur maaş zammı oranların açıklanmasıyla, ÖSYM sınav görevli ücretleri de güncellenecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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