Az önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Güncelleme:
"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem listesiyle cevap buldu. Buna göre, son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde, 1.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi de benzer verileri paylaştı.
"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Son dakika verilere göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Ağustos'ta nerede deprem olduğu belli oldu.
Son depremler listesine bakıldığında Malatya-Yeşilyurt, Çankırı- Korgun ve Tokat Başçiftlik'te küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi. İşte son dakika depremler...
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, son olarak 8 Ağustos 2025 Cuma günü 00:30'da Ardahan'ın Göle ilçesinde 1.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Son depremler listesinde Malatya-Yeşilyurt, Çankırı-Korgun ve Tokat-Başçiftlik'te de küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|2025-08-08 00:30:21
|40.75472
|42.81194
|7.0
|ML
|1.0
|Göle (Ardahan)
|2025-08-08 00:24:51
|38.21389
|38.05444
|8.93
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-08-08 00:14:09
|40.76944
|33.49222
|5.06
|ML
|1.2
|Korgun (Çankırı)
|2025-08-08 00:07:18
|40.55
|37.16333
|4.6
|ML
|1.2
|Başçiftlik (Tokat)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
