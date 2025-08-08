Az önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Son dakika verilere göre, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Ağustos'ta nerede deprem olduğu belli oldu.

Son depremler listesine bakıldığında Malatya-Yeşilyurt, Çankırı- Korgun ve Tokat Başçiftlik'te küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi. İşte son dakika depremler...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, son olarak 8 Ağustos 2025 Cuma günü 00:30'da Ardahan'ın Göle ilçesinde 1.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Son depremler listesinde Malatya-Yeşilyurt, Çankırı-Korgun ve Tokat-Başçiftlik'te de küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.