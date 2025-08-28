Av sezonu ya da diğer ismiyle bilinen balık sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı. 15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasağı hakkında detaylar araştırılıyor.

Limanlarda balıkçılar teknelerini elden geçirip ağlarını onarmaya başlarken "Balık sezonu ne zaman açılıyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Balık av sezonu 1 Eylül’de başlayacak. Bu tarihten itibaren balıkçılar yeniden ağlarını denize bırakabilecek ve vatandaşlar taze balıkları sofralarda yerini alacak.

1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında tüm karasularda ağ dalyanları başta olmak üzere her türlü balıkların avlanması yasak hâle getirilmişti.

AV YASAKLARI NE ZAMAN KALKIYOR?

Av yasağı 1 Eylül'de kalkıyor. Kara avları için ise Bakan Yumaklı tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarından etkilenen bölgeler için "Bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. İlk kez burada söylüyorum. Oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, endüstriyel balıkçılar için av sezonunun 1 Eylül’de resmen başlayacağını duyurdu. Sezonun açılış töreni ise Trabzon’da gerçekleştirilecek.