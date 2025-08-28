Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balık sezonu ne zaman açılıyor?

Balık sezonu ne zaman açılıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balık sezonu ne zaman açılıyor?
Balık, Av Yasağı, Av Sezonu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Nisan 2025 tarihinde başlayan av yasağının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Deniz canlılarının habitatını korumak amacıyla getirilen av yasağı, Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’de yaklaşık 5 aydır sürüyor. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor? İşte konuya ilişki tüm ayrıntılar...

Av sezonu ya da diğer ismiyle bilinen balık sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı. 15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasağı hakkında detaylar araştırılıyor.

Limanlarda balıkçılar teknelerini elden geçirip ağlarını onarmaya başlarken "Balık sezonu ne zaman açılıyor?" sorusu yeniden gündeme geldi. 

Balık sezonu ne zaman açılıyor? - 1. Resim

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Balık av sezonu 1 Eylül’de başlayacak. Bu tarihten itibaren balıkçılar yeniden ağlarını denize bırakabilecek ve vatandaşlar taze balıkları sofralarda yerini alacak.

1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında tüm karasularda ağ dalyanları başta olmak üzere her türlü balıkların avlanması yasak hâle getirilmişti.

Balık sezonu ne zaman açılıyor? - 2. Resim

AV YASAKLARI NE ZAMAN KALKIYOR?

Av yasağı 1 Eylül'de kalkıyor. Kara avları için ise Bakan Yumaklı tarafından önemli bir açıklama yapıldı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarından etkilenen bölgeler için "Bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. İlk kez burada söylüyorum. Oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, endüstriyel balıkçılar için av sezonunun 1 Eylül’de resmen başlayacağını duyurdu. Sezonun açılış töreni ise Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada! Esenyurt, Beyoğlu, Şişli... Çok sayıda ilçede operasyonKPSS B grubu sınavı ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS B grubu sınavı ne zaman? - HaberlerKPSS B grubu sınavı ne zaman?Az önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi... - HaberlerAz önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi...Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? - HaberlerŞule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü?BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - HaberlerBİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu! - HaberlerJakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - HaberlerBeşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik?
Sonraki Haber Yükleniyor...