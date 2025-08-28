Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyor

Sakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyor

Sakarya ve çevresindeki sahiller, olumsuz hava koşulları ve güçlü rip akıntıları nedeniyle denize girmeye kapatıldı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda sahillere kırmızı bayraklar çekilirken, cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Denizden kaynaklanan tehlike rip akıntıları ile kendini gösteriyor. Sakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir merak ediliyor.

SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya’nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde denize giriş, olumsuz hava koşulları ve güçlü rip akıntıları nedeniyle yasaklandı. Kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda sahillere kırmızı bayraklar çekildi ve vatandaşlar denize girmemeleri konusunda uyarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerdeki güvenlik önlemlerini artırarak vatandaşları riskler konusunda bilgilendiriyor.

RİP DALGASI NEDİR?

Rip dalgaları, deniz dip yapısının kum tepeleri ve çukurluklardan oluştuğu bölgelerde ortaya çıkan güçlü akıntılardır. Sığ sulardan derin suya doğru hareket eden bu akıntılar, özellikle rüzgarlı havalarda dalgaların çukurluklardan geri dönmesiyle oluşur ve çok kuvvetlidir.

AFAD’a göre rip akıntıları dünya şampiyonu bir yüzücünün bile kontrol edemeyeceği kadar güçlü olabilir, bu nedenle denize girmek ciddi bir tehlike oluşturur.

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde de olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize giriş geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, iki gün sürebilecek yasağa uyarak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde denize girmenin yasak olduğu bildirildi. Bölgedeki sahillerde cankurtaran ekipleri, kırmızı bayraklar ve uyarılarla vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda bilgilendiriyor.

KIRKLARELİ'NDE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Kırklareli’nin Vize ilçesinde de denize giriş geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, deniz koşullarının normale dönene kadar sahillere girmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

