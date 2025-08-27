Kırklareli'de denize girmek yasak mı? Valilikten son dakika açıklaması geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerinde Kırklareli'de kuvvetli rüzgar beklentisi yer almıştı. Yetkililerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına önlemler aldı. Bunlardan biri de Kırklareli'de denize girmenin yasaklanması oldu.

KIRKLARELİ'DE DENİZE GİRMEK NEDEN YASAK?

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 27-29 Ağustos'ta Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

JANDARMA DEVRİYE GEZECEK

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.