Sıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor! Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ülkenin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, RÜZGAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde bu hafta beklenen hava durumunu değerlendirdi. Yurdun büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yağışı göreceğiz. Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı. Perşembe ve cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek" diye konuştu.

27 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Perşembe günleri yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirten Tekin, "Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetini 60 kilometre/saate çıkarabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" dedi. Yarın akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan rüzgarın kuvvetli eseceğini belirten Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, üç büyükşehirde ise yağış beklenmediğini aktardı. Sıcaklıkların Ankara'da 30 ila 32, İstanbul'da 28 ila 30 ve İzmir'de 33 ila 35 derece arasında seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji'nin 26-27 Ağustos tarihleri için bölge bölge, il il açıkladığı hava durumu tahminleri ise şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C , 30°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C , 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C , 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C , 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 36°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C , 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C , 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C , 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C , 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C , 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C , 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C , 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C , 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C , 39°C

Az bulutlu ve açık