Sıcaklıklar artıyor, rüzgar geliyor! Meteoroloji'den haftalık rapor çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yeni haftanın dair hava durumu tahmin raporu geldi. Buna göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Yurdun güney ve doğu kesimlerinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Öte yandan, İstanbul, Ankara ve İzmir'e yönelik hava durumu değerlendirmesi dikkat çekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ülkenin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın nasıl olacağı merak ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR, RÜZGAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde bu hafta beklenen hava durumunu değerlendirdi. Yurdun büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yağışı göreceğiz. Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı. Perşembe ve cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek" diye konuştu.
27 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Perşembe günleri yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirten Tekin, "Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetini 60 kilometre/saate çıkarabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" dedi. Yarın akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan rüzgarın kuvvetli eseceğini belirten Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, üç büyükşehirde ise yağış beklenmediğini aktardı. Sıcaklıkların Ankara'da 30 ila 32, İstanbul'da 28 ila 30 ve İzmir'de 33 ila 35 derece arasında seyredeceğini kaydetti.
Meteoroloji'nin 26-27 Ağustos tarihleri için bölge bölge, il il açıkladığı hava durumu tahminleri ise şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık