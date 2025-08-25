İstanbul'da yağmur var mı, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu paylaştı

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süre etkili oldu. Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Şemsiye satıcıları meydana çıkarken, turistler metro girişlerine sığındı. 10 dakikalık sağanakta Taksim Meydanı en boş anlarını yaşarken, yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Peki bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı, Ankara'da havalar nasıl, İzmir'de hava durumu ne? Meteoroloji yeni rapor yayınladı, sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

METEOROLOJİ'DEN HAYATİ UYARI VAR

Yurdun kuzey kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili. Yağışlı havanın ardından sıcaklıklarda düşüş oldu. Meteoroloji, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BU AKŞAMA DİKKAT!

Pazartesi akşam saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. Hafta ortası itibarıyla yağış etkisini azaltacak. Kuzey ve batı kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azaldı.

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacak.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU

Haftanın ilk mesai gününde 3 büyük şehirdeki hava durumu merak konusuydu, Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 28 derece.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece.

İzmir'de hava açık ve güneşli, sıcaklık 35 derece.