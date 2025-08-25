Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da yağmur var mı, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu paylaştı

İstanbul'da yağmur var mı, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbullular dün sabah 10 dakika süren yağmur ile rahat bir nefes aldı. Sıcak havadan bunalan Megakentliler bugün yağmur var mı, havalar soğuyacak mı? diye merak etti. Meteoroloji son raporunu paylaştı, hava sıcaklıklarının 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Peki İzmir ve Ankara'da havalar nasıl olacak? İşte son tahminler...

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süre etkili oldu. Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Şemsiye satıcıları meydana çıkarken, turistler metro girişlerine sığındı. 10 dakikalık sağanakta Taksim Meydanı en boş anlarını yaşarken, yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Peki bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı, Ankara'da havalar nasıl, İzmir'de hava durumu ne? Meteoroloji yeni rapor yayınladı, sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İşte detaylar... 

METEOROLOJİ'DEN HAYATİ UYARI VAR

Yurdun kuzey kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili. Yağışlı havanın ardından sıcaklıklarda düşüş oldu. Meteoroloji, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BU AKŞAMA DİKKAT!

Pazartesi akşam saatlerine kadar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'da yağmur var mı, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu paylaştı - 1. Resim

 

Yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. Hafta ortası itibarıyla yağış etkisini azaltacak. Kuzey ve batı kesimlerde sıcaklık 3 ila 5 derece azaldı.

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacak.

İstanbul'da yağmur var mı, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu paylaştı - 2. Resim

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU

Haftanın ilk mesai gününde 3 büyük şehirdeki hava durumu merak konusuydu, Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 28 derece.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor, en yüksek sıcaklık 28 derece.

İzmir'de hava açık ve güneşli, sıcaklık 35 derece. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geçen hafta 14 şirket geri alım yaptı! Bu hafta 3 hisse temettü ödeyecekDolar ve Euro, KKM kararına nasıl tepki gösterdi? İşte yeni haftada ilk fiyatlar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fidan Gül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasak aşk nikah masasında bitti, cezaevinde evlendi - HaberlerFidan Gül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasak aşk nikah masasında bitti, cezaevinde evlendiKurasız hac var mı? Açıklamalar peş peşe geldi, Bakanlık harekete geçti - HaberlerKurasız hac var mı? Açıklamalar peş peşe geldi, Bakanlık harekete geçtiMasterChef'te kim elendi, Hilal mi Bilal mi? İşte 24 Ağustos'ta MasterChef'e veda eden isim - HaberlerMasterChef'te kim elendi, Hilal mi Bilal mi?Şimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir? - HaberlerŞimdiden tezi yok TDK'da var mı? TDK'ya göre hangisi deyim değildir?Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - HaberlerEşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?Sane neden uzun kollu forma giyiyor, kolunda yara izi mi var? - HaberlerSane neden uzun kollu forma giyiyor, kolunda yara izi mi var?
Sonraki Haber Yükleniyor...