MGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. 24 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara'da MGM Ankara için hava durumu raporunu paylaştı.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Ankara'da hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 31 derece civarında seyredecek. 15:00 ilâ 18:00 saatleri arasında sıcaklık 29 dereceye düşerken nem oranı yüzde 33'e düşecek.

24 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara'da akşam saatleri yani 18:00 ilâ 21:00 saatleri arasında sıcaklık 22 dereceye inerken nem yüzde 55'e çıkacak. 21:00 - 24:00 arasıda sıcaklık 19 dereceye, nem ise yüzde 63 olacaktır. Rüzgar yönü genellikle güneydoğudan esiyor ve hız ortalama 10-16 km/sa arasındadır. Ankara'da bugün yağış beklenmiyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 20°C 34°C

Nem (%) 16-34

Pazar Az Bulutlu 20°C 32°C

Nem (%) 22-67