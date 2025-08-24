Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

MGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MGM, Ankara hava durumu raporunu paylaştı: Ankara&#039;da bugün hava nasıl olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımla beraber "Ankara'da bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı belli oldu. Dışarı çıkacak vatandaşlar, Ankara hava durumu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Ankara'da bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. 24 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara'da MGM Ankara için hava durumu raporunu paylaştı. 

MGM, Ankara hava durumunu paylaştı: Ankara'da bugün hava nasıl olacak? - 1. Resim

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Ankara'da hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 31 derece civarında seyredecek. 15:00 ilâ 18:00 saatleri arasında sıcaklık 29 dereceye düşerken nem oranı yüzde 33'e düşecek.

24 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara'da akşam saatleri yani 18:00 ilâ 21:00 saatleri arasında sıcaklık 22 dereceye inerken nem yüzde 55'e çıkacak. 21:00 - 24:00 arasıda sıcaklık 19 dereceye, nem ise yüzde 63 olacaktır. Rüzgar yönü genellikle güneydoğudan esiyor ve hız ortalama 10-16 km/sa arasındadır. Ankara'da bugün yağış beklenmiyor. 

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 20°C 34°C
Nem (%) 16-34

Pazar Az Bulutlu 20°C 32°C
Nem (%) 22-67

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serikspor'a kiraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu oldu - HaberlerBekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu olduBalıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi - HaberlerBalıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesiDGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - HaberlerDGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı - HaberlerDidem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandıGaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerGaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - HaberlerAvrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih
Sonraki Haber Yükleniyor...