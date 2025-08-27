Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2025-2026 balık avı yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu

Denizlerdeki balık oranını korumak adına ülkemizde her sene av yasağı uygulanmaktadır. Bu yıl ise av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı.

Ortalama 5 ay geçen süre zarfı içinde balıkları yumurtlama ve üreme süreci gözetilerek çoğalmaları hedeflenmiştir. Peki, Balık sezonu ne zaman açılıyor? İşte beklenen o tarih...

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2025 balık av sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün balık sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tarih belli oldu.

Balıkçılar yeniden ağlarını 1 Eylül'de bırakabilecek. Öte yandan 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında tüm karasularda ağ dalyanları başta olmak üzere her türlü balıkların avlanması yasak hale getirilmişti.

OLTA İLE BALIK TUTMAK NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

15 Nisan'da başlatılan av yasağı nedeniyle olta ile balık tutmak mümkün değildi. Av yasağının kısa süre için sona ermesiyle beraber olta ile balık tutmak serbest olacaktır.

Ancak balık türlerine yönelik özek yasaklara da dikkat edilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliği" kapsamında bazı şartlar belirleniyor. Bu nedenle, avcıların bölgesel kuralları yakından takip etmeleri önemlidir.