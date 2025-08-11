Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir'de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu

Balıkesir'de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Balıkesir'de dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, İzmir ve Ankara da dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bölge halkı büyük korku yaşarken AFAD'dan 237 artçı sonrası yeni açıklama geldi. Peki Balıkesir'de yine deprem mi meydana geldi? İşte son depremler...

Balıkesir Sındırgıda dün akşam gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor, neredeyse her 5 dakikada bir deprem meydana geliyor. İnsanlar sokaklarda endişe ile beklerken bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. 

Balıkesir'de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu - 1. Resim

AFAD DUYURDU, BALIKESİR'DE 237 ARTÇI OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 237 artçı deprem aktivitesinin kaydedildiğini bildirdi.

Balıkesir'de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu - 2. Resim

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

BALIKESİR'DE YİNE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen son deprem saat 10:26'da kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. 

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenlerHakan Bahadır'dan pazarcıya domates fiyatı tepkisi: Ya mübarek sanki bilmiyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler - HaberlerGoogle deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenlerDamla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı! - HaberlerDamla Kent ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz sonuçları açıklandı!Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman? TFF ertelendiğini duyurmuştu - HaberlerKayserispor Beşiktaş maçı ne zaman? TFF ertelendiğini duyurmuştuBalıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı! - HaberlerBalıkesir depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Naci Görür uyardı!İş insanı Halit Yukay bulundu mu, öldü mü? İşte Halit Yukay olayı detayları! - Haberlerİş insanı Halit Yukay bulundu mu, öldü mü? İşte Halit Yukay olayı detayları!Deniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybetti - HaberlerDeniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...