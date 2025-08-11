Balıkesir'de yine deprem oldu mu? AFAD 237 artçı sonrası duyurdu

Balıkesir Sındırgıda dün akşam gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor, neredeyse her 5 dakikada bir deprem meydana geliyor. İnsanlar sokaklarda endişe ile beklerken bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor.

AFAD DUYURDU, BALIKESİR'DE 237 ARTÇI OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 237 artçı deprem aktivitesinin kaydedildiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

BALIKESİR'DE YİNE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen son deprem saat 10:26'da kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.