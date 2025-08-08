Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre, Bandırma başta olmak üzere Balıkesir'in bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını merak ediyor.

UEDAŞ tarafından paylaşılan listede, Bandırma elektrik kesintisi ile ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor. Bandırma'daki elektrik kesintisi vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bandırma'da hat üzerinde yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BANDIRMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Balıkesir Bandırma ilçesinde 9 Ağustos Cumartesi günü, Orta Gerilim hatlarında gerçekeleşecek fiziki irtibat kesintisi sebebiyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

Bandırma elektrik kesintisi 17:00 ile 18:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Doğruca, Ömerli ve Akçapınar mahallelerinde bu kesintiden etkilenecektir.

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

9 Ağustos Cumartesi Balıkesir'in Bandırma, Ayvalık, Havran, Yaylabayır,Alacaatlı ve Susurluk'ta elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

