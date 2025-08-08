Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?

UEDAŞ tarafından paylaşılan listede, Bandırma elektrik kesintisi ile ilgili tüm ayrıntılar yer alıyor. Bandırma'daki elektrik kesintisi vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bandırma'da hat üzerinde yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

BANDIRMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Balıkesir Bandırma ilçesinde 9 Ağustos Cumartesi günü, Orta Gerilim hatlarında gerçekeleşecek fiziki irtibat kesintisi sebebiyle elektrik kesintileri planlanmaktadır.

Bandırma elektrik kesintisi 17:00 ile 18:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Doğruca, Ömerli ve Akçapınar mahallelerinde bu kesintiden etkilenecektir.

BALIKESİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

9 Ağustos Cumartesi Balıkesir'in Bandırma, Ayvalık, Havran, Yaylabayır,Alacaatlı ve Susurluk'ta elektrik kesintisi gerçekleşecektir.