Barış Kenan Özkan kimdir, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün eski eşi Barış Kenan Özkan'ı hayatı merak konusu oldu. Birçok kişi Barış Kenan Özkan'ın ne iş yaptığını araştırmaya başladı.

Eski eşi Eylül Öztürk ile olan ilişkisiyle magazin dünyasına damga vuruyor. İkilinin sosyal medyada paylaştıkları sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Barış Kenan Özkan kimdir?

BARIŞ KENAN ÖZKAN KİMDİR?

Barış Kenan Özkan, 16 Ocak 1991’de İstanbul’da doğdu. 27 Ağustos itibarıyla 34 yaşına giren Özkan, aslen Balıkesir Avşa kökenli olan Özkan’ın annesi Yugoslav göçmeni, babası ise Trabzonludur.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Özkan, sosyal medyada “Kemanikasound” ismiyle müzik çalışmaları yaptı ve kısa filmler, vloglar yayınladı. Eylül Öztürk ile evlenmesiyle daha fazla sosyal medyada görünmeye başladı. Çift bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra çocuklarının eğitimi için Amerika’ya yerleşti.

BARIŞ KENAN ÖZKAN EYLÜL ÖZTÜRK BOŞANDI MI?

Barış Kenan Özkan ile Eylül Öztürk'ün henüz boşandığında dair resmi bir açıklama yoktur. Ancak ikilinin aralarının bozuk olduğu ve boşanacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştır.

Barış Kenan Özkan, 2017 yılında Eylül Öztürk ile evlendi. Çiftin evliliğinden Alex ve Alice adında iki çocuğu vardır.

Nisan 2023’te Eylül Öztürk, eşinin sorumluluk almamasını sık sık dile getirdi ve boşanma sinyali verdi. Ancak çift, Mısır tatiline gittiklerinde sorunlarını çözdüklerini belirtti.

5 Aralık 2024’te ise Eylül Öztürk, “Kenan ile evleri ve işleri ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu an başlatamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim” açıklamasını yaptı.

27 Ağustos 2025 itibarıyla çiftin boşanma süreci resmiyete dökülmedi. Ancak sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardır.