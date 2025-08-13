Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?

Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Viking, Rövanş, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking’i konuk edecek. Seyircisi önünde play-off turu hedefiyle sahaya çıkacak olan Başakşehir'in performası şimdiden merak konusu oldu. Peki, Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? İşte cevabı....

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Viking’i konuk edecek. Arama motorlarında "Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR-VİKİNG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir- Viking rövanş maçı bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.

Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR-VİKİNG RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir- Viking rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak ekrana gelecek karşılaşma için nefesler tutuldu.

Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - 3. Resim

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, ilk maçı deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1’lik skorla kazanmıştı. Rövanşta yenmesi, beraberlik alması veya tek farklı yenilmesi durumunda play-off turunda olacak.

Viking'in iki galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Norveç ekibi 3 farkla kazanması halinde turu konuk ekip geçecek. 

PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİP

Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya) ile Universitatea Craiova (Romanya) arasındaki karşılaşmanın kazananıyla maça çıkacak. Craiova, ilk maçında 3-0 kazanarak avantaj sağladı.

Başakşehir’de sakatlığı bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı: Fenerbahçe transferini böyle değerlendirdiBuzdolabını servise gönderdi, soğuk suya hasret kaldı! Başına gelenler sonrası soluğu karakolda aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Haberler50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ağustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - HaberlerAğustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklaması - Haberlerİstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklamasıŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihiMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 - HaberlerMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika 13 Ağustos AFAD/Kandilli deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? Son Dakika 13 Ağustos AFAD/Kandilli deprem listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...