İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Viking’i konuk edecek. Arama motorlarında "Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

BAŞAKŞEHİR-VİKİNG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir- Viking rövanş maçı bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR-VİKİNG RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir- Viking rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak ekrana gelecek karşılaşma için nefesler tutuldu.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, ilk maçı deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1’lik skorla kazanmıştı. Rövanşta yenmesi, beraberlik alması veya tek farklı yenilmesi durumunda play-off turunda olacak.

Viking'in iki galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Norveç ekibi 3 farkla kazanması halinde turu konuk ekip geçecek.

PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİP



Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Spartak Trnava (Slovakya) ile Universitatea Craiova (Romanya) arasındaki karşılaşmanın kazananıyla maça çıkacak. Craiova, ilk maçında 3-0 kazanarak avantaj sağladı.



Başakşehir’de sakatlığı bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.