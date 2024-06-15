Bayram namazı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 05.52, Mucur'da 05.51 ve Çiçekdağı'nda 05.49'da kılınacak

Bayram namazı saati Kırşehir için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı vakitleri açıklandı. 81 ilde olduğu gibi Kırşehir için de bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar Kırşehir'in Kaman ve Mucur ilçesinde bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman aramasını yapıyor.

Kırşehir'de bayram namazı kaçta kılınacak sorusu, Müslümanların odaklandığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Kurban Bayramı namaz saatlerini duyurdu. İşte Kırşehir Kurban bayramı namaz vakitleri ve kılınacağı saat...

KIRŞEHİR KAMAN, MUCUR VE ÇİÇEKDAĞI BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Kaman ilçesinde 05.52, Mucur'da 05.51 ve Çiçekdağı'nda 05.49'da kılınacak.

AKPINAR VE AKÇAKENT'TE NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Akpınar ilçesinde 05.51, Akçakent ilçesinde ise 05.50'de kılınıyor.

HAZRET-İ İBRAHİM VE KURBAN

Her kurban bayramı geldiğinde zihinlerimize Hazreti İbrahim ve oğlunun yaşadığı hadise gelir.

İbrahim aleyhisselam, Allahü teâlâ bir oğul verirse, onu Allah için kurban edeceğini söyledi. Dileği hasıl olunca, sözünü yerine getirmesi rüyada bildirildi.

Hazret-i İbrahim, sözünde durup oğlunu kurban etmek istedi. Cenab-ı Hak, (İbrahim, gerçekten rüyasına sadakat gösterdi. Elbette bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. İhsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız) buyurdu.





Hazret-i İbrahim, Nemrud tarafından ateşe atıldığında canı ile, Hazret-i İsmaili kurban etmesi emredildiğinde evladı ile, ovaları kaplayan bütün sürülerini bağışlamakla da malı ile imtihan edildi. Üç imtihanı da kazandı. Kur'an-ı kerimde, (Sözünün eri İbrahim) diye övüldü. (Necm 37)

Müminler için sözünde durmak büyük bir fazilettir. Kur'an-ı kerimde, sözünde duranlar övülmektedir:

(Müminler içinde Allah’a verdiği sözde duran nice erler var.) [Ahzab 23]

(Elbette İbrahim, sadık bir Peygamberdi.) [Meryem 41]





(İsmail, sözünde sadık resul bir nebi idi.) [Meryem 54]



Hadis-i şerifte ise buyuruldu ki:

(Doğruluk iyiliğe, iyilik Cennete götürür. İnsan doğruluk ile Allah indinde, sıddıklardan yazılır.) [Müslim]

Hazret-i İbrahim, Cenab-ı Hakkın gönderdiği koçu kurban etti. Peygamber efendimiz, Eshab-ı kirama, (Kurban kesmek, babanız İbrahim’in sünnetidir) buyurdu. (Hakim)

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ 2024

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati; Kırşehir-Merkez’de saat 06.02, Kaman’da 06.03, Mucur’da 06.01, Çiçekdağı’nda 05.59, Akpınar’da 06.02, Boztepe’de 06.01, Akçakent’te 06.01 saatlerinde kılınacak.