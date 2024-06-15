Kurban bayramı namaz vakti Iğdır Tuzluca'da 05.11, Aralık'ta 05.08 ve Karakoyunlu'da 05.09 olacak

Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramına doğru yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bayram namazı için camilere gitmeyi planlayan vatandaşlar bulundukları Iğdır'ın Tuzluca, Aralık ilçelerinde namaz saat kaçta kılınacak araştırıyor. İşte Iğdır ezan vakitleri...

Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak

Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak

Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramına doğru yaklaşırken vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Iğdır-Merkez, Tuzluca, Aralık, Karakoyunlu bölgeleri için, burada yaşayan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırırken vakitler haberimizde yer alıyor.

IĞDIR TUZLUCA, ARALIK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı namaz vakitlerine göre Tuzluca'da 05.11, Aralık'ta 05.08'te kılınacak.

IĞDIR'IN KARAKOYUNLU İLÇESİNDE EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

Kurban bayramı namaz vakti Karakoyunlu'da 05.09 olacak.

KURBAN ŞÜKÜR NAMAZI

Müslümanlar Kurban Bayramında, kurban kesmenin mutluluğunu yaşamak ve ibadet etmek maksadıyla şükür namazı kılabilir. Şükür namazının kılınması zorunlu olmadığı bilinmektedir. Özellikle ilk defa şükür namazı kılacak kişiler için şükür namazının nasıl kılındığı bilinmeyebilir.

Kurban bayramında kurban kesen kişilerin ibadet etmesi ve Allah'a şükür etmesi adına kılabileceği bir özel namaz bulunmamaktadır. Bu tür durumlarda şükür namazının kılınması uygun olacağı gibi belirtildiği üzere iki rekat şeklinde şükür namazının kılınması yeterli olmaktadır. Kişiler ibadetin daha faziletli olmasa adına kalpten kılacakları namazda, Allah'a şükrederek dualar etmelidir. Şükür namazını kadınlar ve erkekler kılabilir. Bu konuda herhangi bir kriter ya da kısıtlama bulunmamaktadır.

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

Şükür namazı iki rekat olarak kılınmaktadır. Namaz sırasında edilebildiği kadar dua edebilir. Müslümanlar bu şekilde normal namaza göre daha uzun bir şekilde namaz kılabilir. Şükür namazına Allah'a şükrederek başlanmalıdır. Niyet etmek için kişilerin "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" demesi gerekir. Ardından Allah-u Ekber denilerek tekbir alınır ve bu şekilde namaza başlanır.

Sübhaneke okunur, Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

Ardından bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

Rüku ve secdeye gidilir ve 2. rekata geçilir.

İkinci rekatta geçildiğinde besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.

Ardından bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.

Rüku ve secdeye gidilir.

Secdede oturulur ve sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

En son selam verilerek namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Iğdır-Merkez’de 05.20, Tuzluca’da 05.21, Aralık’ta 05.18, Karakoyunlu’da 05.20 saatlerinde bayram namazı kılınacaktır.