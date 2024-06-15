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Gümüşhane Kurban bayramı namaz vakitleri: Kelkit 05.28, Şiran 05.29 ve Kürtün 05.27

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gümüşhane Kurban bayramı namaz vakitleri: Kelkit 05.28, Şiran 05.29 ve Kürtün 05.27

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük coşkuyla kutlanacak. Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta araması yapılırken ilçelerinde ezan ne zaman okunacak araştırılıyor.

Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Vatandaşlar Gümüşhane ve ilçelerinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağını duyurdu. Gümüşhane Kurban bayramı namaz vakitlerini haberimizde derledik.

GÜMÜŞHANE İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Gümüşhane Merkez’de namaz saat 05.26'da kılınırken, Kelkit’te 05.28, Şiran’da 05.29, Kürtün’de 05.27, Torul’da 05.27, Köse’de 05.26 olarak açıklandı.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

İslam aleminde kurban kesme ibadeti, her yıl Kurban Bayramı'nda Allahu Teala için yapılmaktadır. Cenabı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak ve Allahu Tealanın buyruğuna uymak amacıyla kesilen kurbanlıklarda yapılması gereken belirli usüller bulunmaktadır. Bundan içindir ki kurban kesmekte olan her bir Müslümanın, yapması gereken yükümlülüklerinin neler olduğunu bilmesi ve bu doğrultuda kesim işlemlerini yapması gerekmektedir.

Gümüşhane Kurban bayramı namaz vakitleri: Kelkit 05.28, Şiran 05.29 ve Kürtün 05.27 - 1. Resim

Kurban kesimi esnasında kurbanı kessin ya da kesmesin kurban sahibinin dua okuması lazımdır. Kurban kesimi esnasında bu duanın ne zaman ve nasıl okunacağı da İslam dininde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu sebeptendir ki her bir Müslüman kurban kesimini özellikle ilk defa yapıyorsa, dua okunuşlarını doğru bir şekilde öğrenmesi ve kurban kesimi sırasında da uygulaması gerekir.

KURBAN KESERKEN NASIL DUA OKUNUR?

Kurban kesiminde yapılması gereken usüller bulunmaktadır. Bunlar arasında dua okunması, hayvanın yüzü ve ayaklarının kıbleye gelecek şekilde yatırılması, hayvanın sağ arka ayağının serbest bırakılması, diğer üç ayağının ise bağlanması gerekir. Hayvanın yüzü ve ayaklarının kıbleye gelecek şekilde yatırılmasının ardından kişi de kıbleye karşı durarak, kurban kesiminde okunması gereken duayı okumalıdır.Gümüşhane Kurban bayramı namaz vakitleri: Kelkit 05.28, Şiran 05.29 ve Kürtün 05.27 - 2. Resim

Kurban kesimi esnasında kurban kessin kesmesin her bir Müslümanın okuması gereken dua el-En’am’dır. Duanın okunuşu ise şöyledir; "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Okunan duadan sonra Kurban kesimini gerçekleştirmek için işlemlerine başlanmalıdır. Kurbanı kesmeden önce Kurbanı kesecek olan bireyin “Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklinde tekbir getirmesi ve “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek kesime hazırlanması da oldukça önemlidir.

Gümüşhane Kurban bayramı namaz vakitleri: Kelkit 05.28, Şiran 05.29 ve Kürtün 05.27 - 3. Resim

Kurban kesimini gerçekleştirmeden önce belirtilen şekilde duaların okunması ve hazırlıkların yapılması kurbanın İslam dinine uygun bir şekilde kesilmesini sağlar. Önceden hazırlanmış olan hayvanın acı çekmemesi amacıyla keskin hale getirilen bıçakların kullanılacağı kesim işlemlerinde; soluk, yemek ve şah damarlardan en az birisinin tek hamlede kesilmesi ile birlikte kanın akıtılması ve canın çıkmasının beklenmesi yeterlidir.

Bu işlemin ardından kurbanlık hayvanın baş ve gövdesinin birbirinden ayrılması ile birlikte kurban kesimindeki diğer bölümlere geçilebilir.

TÜRKİYE TAKVİMİ GÜMÜŞHANE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati, Gümüşhane-Merkez’de saat 05.37’de, Kelkit’te 05.38’de, Şiran’da 05.39’da, Kürtün’de 05.38’de, Torul’da 05.38’de, Köse’de 05.37’de kılınacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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