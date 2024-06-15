Kurban bayram namaz saati Bartın Merkez'de 05.52, Kurucaşile'de 05.50 ve Ulus'ta 05.51 olacak

16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük coşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınırken Bartın Merkez, Kurucaşile ve Ulus'ta namaz vakti araştırılırken saat kaçta sorusu gündeme geldi.

Vatandaşlar Bartın ve ilçelerinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağını duyururken Bartın'ın ilçelerinde namaz vakti belli oldu.

BARTIN MERKEZ VE ULUS'TA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

16 Haziran 2024 Pazar günü kılınacak olan bayram namazı; Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre Bartın-Merkez’de 05.52, Ulus’ta 05.51 ve Kurucaşile’de 05.51'de kılınacak. Namaz, erkeklere vacip olurken 2 rekat kılınıyor.

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Kurban ibadeti ile ilgili birçok hadisi bulunmaktadır. Hadislerinden bazılarını sizler için derledik.

Hazreti Âişe vâlidemizden rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğlunun, Kurban Bayramı’nın birinci günü yaptığı işlerin Allah’a en sevimli olanı, (kurban) kanı akıtmaktır, (O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur.) Kıyâmet günü o kurban, boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da, henüz yere düşmeden Allah’ın rızâsına nâil olur ve kabul edilir. O hâlde, kurbanlarınızı gönül hoşnutluğu ile kesin!” (İbn-i Mâce, Edâhî, 3; Tirmizî, Edâhî, 1/1493)

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse, bizim mescidimize yaklaşmasın!” (İbn-i Mâce, Edâhî, 2; Ahmed, II, 321)

“Allah indinde günlerin en büyüğü, Kurban Bayramı günüdür, bunu, fazilette yevmü’l-karr (bayramın ikinci günü) takib eder.” (Ebu Davud, Menasık, 18/1765) Yine Efendimiz:

“Sâlih amellerin Allah’a en ziyade sevimli olduğu günler, Zilhicce’nin ilk on günüdür!” buyurmuştu. Cemaatten bazıları:

“–Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye sordu. Allah Resûlü:

“–Cihaddan da![3] Ancak canı ve malıyla cihâda çıkıp hiçbir şeyle dönmeyen (yani malı ve canını fedâ ederek şehid düşen) kişi müstesnâ!” karşılığını verdi. (Buhârî, Iydeyn, 11; Ebû Dâvûd, Savm, 61/2438; Tirmizî, Savm, 52/757)

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati, Bartın-Merkez’de 06.03,Ulus’ta 06.02, Amasra’da 06.02, Kurucaşile’de 06.01’de kılınacak.