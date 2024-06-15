Kurban bayramı namazı Ardahan'ın Göle ilçesinde 05.13, Çıldır'da 05.10, Hanak'ta 05.11'de olacak

Müslümanlar için en önemli iki bayramdan biri birisi olan Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. 2024 yılının ikinci bayramı Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Mübarek bayram namazı için saat araştırması yapan vatandaşlar internette bu soruların cevabını arıyor.

Ardahan için bayram namazı saati açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Ardahan için Kurban Bayramı namaz vakitlerini belirledi. Peki, Ardahan ve ilçeleri için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı namazı saat kaçta olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Ardahan-Merkez ve ilçeleri için duyurduğu bayram namazı vakitleri şöyle;

ARDAHAN MERKEZ VE GÖLE’DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Ardahan'ın Göle ilçesinde bayram namaz vakti 05.13 olurken 2 rekattır ve cemaatle kılınır.

ARDAHAN ÇILDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Çıldır ilçesinde ezan vakti 05.10 olacak ve kılacak olan vatandaşlar birinci günü kılarken cemaat ile beraber kılmalıdır.

HANAK’TA NAMAZ KAÇTA?

Ardahan'ın Hanak ilçesinde namaz saati 05.11 olacak.

POSOF VE DAMAL’DA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2024

Posof ve Damal ilçelerinde 05.11'te kılınacak olan namaz erkeklere vaciptir.

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

Eğer kurbanı başkası kesmişse, niyetinizi açıkça belirtmeniz ve şunu söylemeniz yeterlidir: "Ben seni Allah için bayram kurbanını kesmek üzere vekil olarak görevlendirdim.

Eğer bir başkası kurbanı kabul edip keserse şöyle der: 'Ben seni Allah için bayram kurbanını kesmek üzere vekil olarak görevlendirdim. Ya da basitçe ifade etmek gerekirse, “Seni genel vekilim olarak atadım ve kurban ibadetimle ilgilenmen için seni görevlendirdim.

Kurban kesmek, vacip görevi olmasa bile, vekili, görevi olduğu için kurban kesiyorsa, kurban iradi olduğu için yine de geçerlidir. Yanlışlıkla vacip olarak adak, akika veya büyük kurban kesilmesinde sakınca yoktur.

Birden fazla kişiye vekalet verilmesi caizdir. Bir görev için iki kişiden birini bağımsız olarak onaylayamazsınız. Ancak emanet vermek, borç ödemek, kurban ödemek gibi konularda sadece bir kişi yetkilidir, bir vekilin diğerinin görüşünü almasına gerek yoktur.

Bir kimse hayvanını kesmek için dört kişiyi görevlendirirse, hayvanı keserken temsilcilerden birinin diğerlerine danışmasına gerek yoktur. Kurbanlar dinimize göre kesilmektedir.

Vekâlet almadan, eşinin adına vacib kurban kesen bir kimse, daha sonra hanımına anlatsa, o da razı olsa, kurban kabul olur.

Bir başkasının hayvanını, ondan izinsiz, kendi için kurban eden, sonra kıymetini öderse, caiz olur. Sahibi kıymetini kabul etmeyip, kesilmiş hayvanı alırsa, sahibi için kurban edilmiş olur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati, Ardahan–Merkez’de 05.23, Göle’de 05.24, Çıldır’da 05.21, Hanak’ta 05.22, Posof’ta 05.22, Damal’da 05.22 saatlerinde kılınacak.