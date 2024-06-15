Bayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak

Artvin bayram namazı kaçta sorusu cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyorken Hopa, Borçka ve Arhavi'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak araştırılıyor. Artvin ve ilçeleri için Kurban Bayramı namazı saati 2024 yılı için belli oldu.

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Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak istemeyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Bu noktada Artvin bayram namazı saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Dört gün süren bayram ibadetle dolu geçirilecek. Peki, Artvin ve ilçelerinde bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, Artvin namaz vakti 2024…

ARTVİN MERKEZ VE HOPA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban bayramının ilk günün sabahı kılınacak olan namaz Hopa'da 05.16 kılınacak.

BORÇKA ARHAVİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Borçka namaz vakti 05.15 olurken işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir.

YUSUFELİ, ŞAVŞAT BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 05.17, Şavşat'ta 05.13 ve Kemalpaşa'da 05.16'da ezan okunacak.

Arefe Günü Yapılması Gerekenler

Bayramdan bir gün önceki vakit Arefe günü olarak kabul edilir. Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın ayırmadan herkes, namazını cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam...) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; ancak Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Efendimiz (s.a.v) hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nasıhin]

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim]

(Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [Seadet-i Ebediyye]

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Artvin-Merkez’de 05.26, Hopa’da 05.27, Borçka’da 05.26, Arhavi’de 05.28, Yusufeli’de 05.28, Şavşat’ta 05.23, Ardanuç’ta 05.25, Kemalpaşa’da 05.26, Murgul’da 05.27 saatlerinde kılınacak.