Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak

Bayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram namazı Artvin Hopa&#039;da 05.16, Borçka&#039;da 05.15 ve Arhavi&#039;de 05.17&#039;de kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Artvin bayram namazı kaçta sorusu cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyorken Hopa, Borçka ve Arhavi'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak araştırılıyor. Artvin ve ilçeleri için Kurban Bayramı namazı saati 2024 yılı için belli oldu.

Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak istemeyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Bu noktada Artvin bayram namazı saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Dört gün süren bayram ibadetle dolu geçirilecek. Peki, Artvin ve ilçelerinde bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, Artvin namaz vakti 2024…

ARTVİN MERKEZ VE HOPA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban bayramının ilk günün sabahı kılınacak olan namaz Hopa'da 05.16 kılınacak.

BORÇKA ARHAVİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Borçka namaz vakti 05.15 olurken işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir.

Bayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak - 1. Resim

YUSUFELİ, ŞAVŞAT BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 05.17, Şavşat'ta 05.13 ve Kemalpaşa'da 05.16'da ezan okunacak.

Arefe Günü Yapılması Gerekenler

Bayramdan bir gün önceki vakit Arefe günü olarak kabul edilir. Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın ayırmadan herkes, namazını cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam...) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; ancak Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Efendimiz (s.a.v) hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nasıhin]

Bayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak - 2. Resim

(Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim] 

(Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

Bayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak - 3. Resim

 (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.) [Seadet-i Ebediyye]

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Artvin-Merkez’de 05.26, Hopa’da 05.27, Borçka’da 05.26, Arhavi’de 05.28, Yusufeli’de 05.28, Şavşat’ta 05.23, Ardanuç’ta 05.25, Kemalpaşa’da 05.26, Murgul’da 05.27 saatlerinde kılınacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Putin'den şartlı ateşkes açıklaması! İsteklerini tek tek sıraladıKurban bayramı namazı Ardahan'ın Göle ilçesinde 05.13, Çıldır'da 05.10, Hanak'ta 05.11'de olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak - HaberlerErzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacakKurban bayram namaz saati Bartın Merkez'de 05.52, Kurucaşile'de 05.50 ve Ulus'ta 05.51 olacak - HaberlerKurban bayram namaz saati Bartın Merkez'de 05.52, Kurucaşile'de 05.50 ve Ulus'ta 05.51 olacakBayburt bayram namazı vakitleri: Aydıntepe ve Merkez'de 05.24, Demirözü'nde 05.26 - HaberlerBayburt bayram namazı vakitleri: Aydıntepe ve Merkez'de 05.24, Demirözü'nde 05.26Kurban bayramı namazı Ardahan'ın Göle ilçesinde 05.13, Çıldır'da 05.10, Hanak'ta 05.11'de olacak - HaberlerKurban bayramı namazı Ardahan'ın Göle ilçesinde 05.13, Çıldır'da 05.10, Hanak'ta 05.11'de olacakBayram namazı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 05.52, Mucur'da 05.51 ve Çiçekdağı'nda 05.49'da kılınacak - HaberlerBayram namazı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 05.52, Mucur'da 05.51 ve Çiçekdağı'nda 05.49'da kılınacakBayram namazından önce ve sonra neler yapılır, nasıl hazırlanılır? Bayram namazından önce bayramlaşılır mı? - HaberlerBayram namazından önce ve sonra neler yapılır, nasıl hazırlanılır? Bayram namazından önce bayramlaşılır mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...