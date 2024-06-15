Bayburt bayram namazı vakitleri: Aydıntepe ve Merkez'de 05.24, Demirözü'nde 05.26

Bayburt-Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde 2024 Kurban Bayramı namaz saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitlerine göre Aydıntepe, Merkez ve Demirözü'nde saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını derledik.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Bayburt’ta bayram namazı saatini duyurdu. Kurban Bayramı yaklaşırken, 16 Haziran Çarşamba günü Kurban Bayramı başlıyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaş “Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman” sorusunun cevabını arıyor. Peki, Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bayburt-Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde 16 Haziran 2024 bayram namazı saati…

BAYBURT AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ'NDE NAMAZ KAÇTA KILINACAK?

Kurban bayramı namazı Bayburt merkez ve Aydıntepe'de 05.24'te kılınırken Demirözü ilçesinde 05.26'da kılınacak.

KURBAN KESMEK KİMLERE VACİPTİR?

Müslüman bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart vardır:

Müslüman olmak. Akıllı ve bulûğ çağına ermiş olmak. Mukim olmak, yani yolcu olmamak. Belirli bir maddi güce sahip bulunmak.

Kurban ibadeti, koyun, keçi, manda, inek, dana, öküz, boğa veya deveyi, Kurban bayramının ilk üç günü içinde, kurban ibadeti niyeti ile kesmek demektir. Kurban, vacib görevini yerine getirerek sevaba ulaşmak için kesilir. Mukim olan, akıllı, büluğ çağına ermiş, hür ve Müslüman bir erkeğin ve kadının, ihtiyaç eşyasından fazla miktarı malı veya parası varsa, Kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde, belli bir hayvanı kurban kesmeleri vacib olur.

Dini olarak karı kocadan hangisi zengin ise kurbanı o kişi keser, eğer ikisi zengin ise kurbanı ikisi de keser, ikisi de fakir ise kurbanı ikisi de kesmez. Fakir bir kimse kurban kesmek zorunda değildir ama kurban keserse sevabı çok olur.

Kurban ibadeti, dünyada vacib vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. Babanın, çocuğu için, çocuğunun kendi malından da ayrıca kurban kesmesi gerekmez. Deli ile bunamış kimseler, çocuk hükmündedir. Büyük çocuk ve hanımdan habersiz, onlar adına kurban kesilemez.

Zengin bir kimse, bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesmeden ölse, kurban borcu ile ölmüş sayılmaz.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ 2024

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Bayburt-Merkez’de 05.35, Aydıntepe’de 05.35, Demirözü’nde 05.36’ da kılınacak.