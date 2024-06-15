Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayram namazı 05.15, Şemdinli'de 05.14 ve Derecik'te 05.16'da kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı vakitleri açıklandı. 81 ilde olduğu gibi Hakkari için de bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri illere göre camilerde saf tutacaklar. Araştırılanlar arasında ise Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçesinde bayram namazı ne zaman, saat kaçta araması yapıldı.

Kentlerinde camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan namazın saatlerini öğrenecek olanlar, camilere bu bilgiler ışığında gidecekler. 16 Haziran Pazar sabahı bayram namazını idrak edecek vatandaşlar, Hakkari’de bayram namazının saat kaçta olduğuna dair bilgileri haberimizde derledik.

HAKKARİ YÜKSEKOVA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine göre Yüksekova'da namaz vakti 05.15'te kılınacak.

ŞEMDİNLİ VE DERECİK'TE EZAN SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Kurban bayramı namazı Şemdinli'de 05.14, Derecik'te 05.16'da kılınacak.

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

Dinimizde Kurban, yakınlaşmak demektir. Bu sebeple Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet etmek maksadıyla özellikle kurban bayramında ve diğer vakitlerde kesilen kurbanın fazileti büyüktür. Kurban ibadeti ile birlikte, hem Allah’a olan şükürle birlikte hem de yoksul kimsenin et yemesini sağlayarak önemli bir yardımda bulunulur. Bizleri yoktan var eden Yüce Allah (c.c.) Hac Suresi 37. ayette “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz.

Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.” buyurmaktadır. Müslüman bir kişi kurban kesmenin faziletine mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi kimselere ulaştırdığı etin mutluluğu ve Allah’a şükrün ifadesini yerine getirmekle çok faziletli bir ibadet yapmış olmaktadır. Kur’an’daki ayetler, hadis ve sünnetler İslam dininde Allah rızası için kurban kesmenin faziletini açık ve net bir şekilde ortaya koyar.

– (Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti. (Maide 27)

– Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kabe’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mulak güç sahibidir, intikam sahibidir. (Maide 95)

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati; Hakkari-Merkez’de saat 05.27, Yüksekova’da 05.25, Şemdinli’de 05.24, Derecik’te 05.26, Çukurca’da 05.28 saatlerinde kılınacak.