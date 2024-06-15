Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak

Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan&#039;da 05.25, Üzümlü&#039;de 05.28 ve Refahiye&#039;de 05.31&#039;de ezan okunacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram namazı saati Erzincan için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı vakitleri açıklandı. 81 ilde olduğu gibi Erzincan için de bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, Tercan, Refahiye ve Erzincan ilçelerinde bayram namazı saat kaçta olacak araştırıyor.

Kentlerinde camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan namazın saatlerini öğrenecek olanlar, camilere bu bilgiler ışığında gidecekler. 16 Haziran Pazar sabahı bayram namazını idrak edecek vatandaşlar, Erzincan'ın ilçelerinde ezan vakitlerini araştırmaya başladı. İl il namaz vakitleri...

ERZİNCAN MERKEZ, TERCAN VE ÜZÜMLÜ’DE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban bayramı vakitleri belli oldu. 16 Haziran günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak olan bayram namazı Tercan'da 05.25 olurken Üzümlü'de 05.28'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI REFAHİYE, İLİÇ VE ÇAYIRLI’DA KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının bildirdiğine göre; Erzincan'ın Refahiye ilçesinde namaz 05.31, Çayırlı'da 05.26 ve İliç'te 05.33'te kılınacak.

Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak - 1. Resim

TÜRKİYE TAKVİMİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati; Erzincan-Merkez’de saat 05.39, Tercan’da 05.35, Üzümlü’de 05.38, Refahiye’de 05.41, İliç’te 05.43, Çayırlı’da 05.36, Kemah’ta 05.41, Kemaliye’de 05.44, Otlukbeli’nde 05.36 saatlerinde bayram namazı kılınacaktır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Lionel Messi'den Kylian Mbappe'ye Dünya Kupası cevabı! 'Herkesin istemesinin bir sebebi var'Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında anlattı! Emekliyi bekleyen "sıfır zam" tehlikesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban bayram namaz saati Bartın Merkez'de 05.52, Kurucaşile'de 05.50 ve Ulus'ta 05.51 olacak - HaberlerKurban bayram namaz saati Bartın Merkez'de 05.52, Kurucaşile'de 05.50 ve Ulus'ta 05.51 olacakBayburt bayram namazı vakitleri: Aydıntepe ve Merkez'de 05.24, Demirözü'nde 05.26 - HaberlerBayburt bayram namazı vakitleri: Aydıntepe ve Merkez'de 05.24, Demirözü'nde 05.26Kurban bayramı namazı Ardahan'ın Göle ilçesinde 05.13, Çıldır'da 05.10, Hanak'ta 05.11'de olacak - HaberlerKurban bayramı namazı Ardahan'ın Göle ilçesinde 05.13, Çıldır'da 05.10, Hanak'ta 05.11'de olacakBayram namazı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 05.52, Mucur'da 05.51 ve Çiçekdağı'nda 05.49'da kılınacak - HaberlerBayram namazı Kırşehir'in Kaman ilçesinde 05.52, Mucur'da 05.51 ve Çiçekdağı'nda 05.49'da kılınacakBayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacak - HaberlerBayram namazı Artvin Hopa'da 05.16, Borçka'da 05.15 ve Arhavi'de 05.17'de kılınacakBayram namazından önce ve sonra neler yapılır, nasıl hazırlanılır? Bayram namazından önce bayramlaşılır mı? - HaberlerBayram namazından önce ve sonra neler yapılır, nasıl hazırlanılır? Bayram namazından önce bayramlaşılır mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...