Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak
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Bayram namazı saati Erzincan için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı vakitleri açıklandı. 81 ilde olduğu gibi Erzincan için de bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, Tercan, Refahiye ve Erzincan ilçelerinde bayram namazı saat kaçta olacak araştırıyor.
Kentlerinde camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan namazın saatlerini öğrenecek olanlar, camilere bu bilgiler ışığında gidecekler. 16 Haziran Pazar sabahı bayram namazını idrak edecek vatandaşlar, Erzincan'ın ilçelerinde ezan vakitlerini araştırmaya başladı. İl il namaz vakitleri...
ERZİNCAN MERKEZ, TERCAN VE ÜZÜMLÜ’DE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Kurban bayramı vakitleri belli oldu. 16 Haziran günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak olan bayram namazı Tercan'da 05.25 olurken Üzümlü'de 05.28'de kılınacak.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI REFAHİYE, İLİÇ VE ÇAYIRLI’DA KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığının bildirdiğine göre; Erzincan'ın Refahiye ilçesinde namaz 05.31, Çayırlı'da 05.26 ve İliç'te 05.33'te kılınacak.
TÜRKİYE TAKVİMİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ
Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati; Erzincan-Merkez’de saat 05.39, Tercan’da 05.35, Üzümlü’de 05.38, Refahiye’de 05.41, İliç’te 05.43, Çayırlı’da 05.36, Kemah’ta 05.41, Kemaliye’de 05.44, Otlukbeli’nde 05.36 saatlerinde bayram namazı kılınacaktır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi