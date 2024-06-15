Erzincan bayram namaz saatlerine göre Tercan'da 05.25, Üzümlü'de 05.28 ve Refahiye'de 05.31'de ezan okunacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 20:53 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 20:54 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bayram namazı saati Erzincan için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı namazı vakitleri açıklandı. 81 ilde olduğu gibi Erzincan için de bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, Tercan, Refahiye ve Erzincan ilçelerinde bayram namazı saat kaçta olacak araştırıyor.