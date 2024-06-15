Kars Kurban bayram namaz saatleri: Kağızman ve Selim 05.13, Sarıkamış 05.14

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyorken Kars'ta bayram namazı ne zaman, saat kaçta merak edildi. Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü olurken Kars'ın ilçelerinde ezan vakitlerini haberimizde derledik.

Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak ediliyor. Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak istemeyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Vatandaşlar ise Kars'ın Sarıkamış, Digor ve Akyaka ilçelerinde ezan saati ne zaman merak ediyor.

KARS KAĞIZMAN, SELİM VE SARIKAMIŞ'TA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre Kurban Bayramı namazı Kağızman’da 05.13, Sarıkamış’ta 05.14, Selim’de 05.13'te kılınacak.

DİGOR VE AKYAKA'DA SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı Kars'ın Digor ilçesinde 05.11, Akyaka'da 05.09'da kılınıyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) İÇİN KURBAN KESMEK ÖNEMİ

Efendimiz (s.a.v) için kurban kesmeye niyet etmek önceliklidir. (Sevabı Peygamber efendimizin mübarek ruhuna olmak üzere, Allah rızası için kurban kesmeye niyet ettim) denir. (Bedâyî) Diğer ölülerimiz için de böyle niyet edilebilir. Örneğin, ölmüş anne için hayvan keserken, (Sevabı annemin ruhuna olmak üzere, Allah rızası için kurban kesmeye niyet ettim) denebilir.

Efendimiz (s.a.v) için kurban kesmekte sakınca bulunmamaktadır ve çok sevaptır. Peygamber efendimiz iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti içindi. Kestiği iki kurban için, (Biri kendim ve evlatlarım için, biri de kurban kesemeyen ümmetim için) buyururdu. Resulullah efendimiz, veda haccına giderken yüz kurbanlık deve götürdü. 63’ünü kendi kesti. Sonra bıçağı Hazret-i Ali’ye verdi. Geri kalanı o kesti. Böylece 63 yıl yaşayacağına işaret etmiş oldu. (Cevhere, Rûh-ul-beyân)

Yaptığımız her ibadetin sevabı, Resulullah efendimizin (s.a.v) mübarek ruhuna da gönderilebilir. İbni Ömer hazretleri, Peygamber efendimiz için umre yapmıştır. İbn-is Serrac, Resulullah efendimiz için onbin hatim okumuş, mübarek ruhu için kurban kesmişti.

Mümin bir kimse, yaptığı ibadetlerin sevaplarını, başta Resulullah efendimiz olmak üzere, anne-babasına ve bütün Müslümanlara hediye etmelidir! Sevabı hepsine de gider. Kendi sevabından da bir şey eksilmez. Bu Allahü teâlânın bizlere bir lütfudur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ 2024

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Kars-Merkez’de saat 05.22, Kağızman’da 05.23, Sarıkamış’ta 05.25, Selim’de 05.24, Digor’da 05.22, Arpaçay’ 05.21, Akyaka’da 05.20, Susuz’da 05.22 saatlerinde kılınacak.