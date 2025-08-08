Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş-St. Patrick’s rövanş maçı ne zaman? BJK Avrupa rövanş tarihi

- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’nın St. Patrick’s ekibini deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, tur için büyük avantaj sağladı. Futbolseverler ise şimdi bu eşleşmenin rövanş maçı tarihine odaklandı. Peki, Beşiktaş-St. Patrick’s rövanş maçı ne zaman?

Beşiktaş-St. Patrick’s rövanş maçına geri sayım başladı. Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk takımına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda elenerek yoluna Konferans Ligi’nde devam eden Beşiktaş, turnuvanın bu etabındaki ilk maçta St. Patrick’s ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, rövanş müsabakasında 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick’s’i Tüpraş Stadı’nda konuk edecek. 

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Turu geçen ekip, play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İL MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

8. dakikada sağ kanattan Muçi’nin pasında Rafa Silva’nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson’un ortasında kaleci Anang’ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı. 0-2

23. dakikada Joao Mario’nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın ortasında Joao Mario’nun kafa vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada ceza sahası içinde Abraham’a yapılan faul sonrası hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-4

49. dakikada McClelland’ın savunmanın arkasına attığı uzun pasla buluşan Simon Power sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-4

78. dakikada Arroyo’nun pasında kaleci Anang ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Anang gole izin vermedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
