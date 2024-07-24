Beşiktaş’ın olimpiyatlara gönderdiği tek sporcu Milli güreşçi Nesrin Baş oldu

Milli güreşçi Nesrin Baş, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanarak Türkiye'yi temsil edecek tek Beşiktaşlı sporcu oldu.

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Nesrin Baş, Mayıs ayında Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen elemelerde, Venezuelalı Astrid Paola Montero Chirinos’u 10-6 yenerek olimpiyat vizesi almıştı.

BEŞİKTAŞ’IN OLİMPİYATLARA KATILAN SPORCUSU KİM?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün güreşçisi Nesrin Baş, Mayıs ayındaki elemelerde 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

NESRİN BAŞ KİMDİR?

Nesrin Baş, 25 Haziran 2002 doğumlu ve serbest stilde güreşen bir Türk kadın güreşçidir. 68 kiloda Beşiktaş JK ve milli takım adına mücadele eden Baş, 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kuzey Makedonya’da düzenlenen 2021 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’nda ve 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Baş, İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda ise altın madalya kazandı.

2022 Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Baş, Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda da bronz madalya kazandı. Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen 2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türk kadın güreşinin gücünü gösterdi.

2024 yılına gelindiğinde, Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar serbest stil 72 kiloda finalde Rumen Alexandra Anghel’i yenerek altın madalya kazandı.

NESRİN BAŞ PARİS OLİMPİYATLARI’NDA VAR MI?

Nesrin Baş, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek ve bu büyük organizasyonda ülkesinin bayrağını dalgalandıracak.