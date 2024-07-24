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Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na toplamda 27 sporcu göndererek tarih yazmaya hazırlanıyor. Bu sporcular, atletizmden boksa, yüzmeden yelkene kadar çeşitli branşlarda mücadele edecek.

Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları, spor dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, bu prestijli etkinliğe 27 sporcu ile katılarak önemli bir başarıya imza atıyor.

FENERBAHÇE’NİN OLİMPİYATLARA GÖNDERDİĞİ SPORCULAR

Atletizm: Ersu Şaşma, Alperen Acet, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 1. Resim

Boks: Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 2. Resim

Kürek: Elis Özbay

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 3. Resim

Masa Tenisi: Sibel Altınkaya

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 4. Resim

Voleybol: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Gizem Örge

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 5. Resim

Yüzme: Kuzey Tunçelli, Ecem Dönmez, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 6. Resim

Yelken: Yiğit Yalçın Çitak, Merve Vatan, Derin Atakan, Beste Kaynakçı, Alican Kaynar, Deniz Çınar, Lara Nalbantoğlu

Fenerbahçe’nin olimpiyatlara gönderdiği 27 sporcunun isimleri ve branşları belli oldu - 7. Resim

OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDE OYNANACAK?

Paris, 2024'te tam 100 yıl sonra Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ve bu büyük organizasyonun sloganı "Made for Sharing" (Paylaşmak İçin Yapıldı) olarak belirlenmiş durumda. 13 Eylül 2017 tarihinde Peru'da resmi olarak duyurulan bu etkinlik, hem sportif başarılar hem de barış ve birlik mesajları ile dikkat çekiyor​.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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