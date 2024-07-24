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Galatasaray’ın olimpiyatlara gönderdiği 6 sporcu belli oldu! Judo, yüzme ve yelken branşlarından katılacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray’ın olimpiyatlara gönderdiği 6 sporcu belli oldu! Judo, yüzme ve yelken branşlarından katılacaklar

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek altı sporcusunu açıkladı. Sporcular judo, yüzme ve yelken branşlarında mücadele edecek.

2024 Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kala, Galatasaray Spor Kulübü’nden olimpiyat kadrosuna dahil olan sporcular da belli oldu. Judo, yüzme ve yelken branşlarında yarışacak olan altı sporcu, Paris'te ülkemizi temsil edecek.

GALATASARAY’IN OLİMPİYATLARA GÖNDERDİĞİ SPORCULAR

Galatasaray Spor Kulübü, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporcularını duyurdu. Sporcular, judo, yüzme ve yelken branşlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Judoda Fidan Ögel ve Kayra Özdemir, yüzmede Berkay Ömer Öğretir, Ela Naz Özdemir ve Berke Saka, yelkende ise Ecem Güzel yer alacak. Sporcular, olimpiyatlar için yoğun bir hazırlık sürecinden geçti ve şimdi büyük organizasyon için gün sayıyorlar.

Galatasaray’ın olimpiyatlara gönderdiği 6 sporcu belli oldu! Judo, Yüzme ve Yelken branşlarından katılacaklar - 1. Resim

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sporcuları uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Onları cesaretlendirmek lazım. Türkiye'nin sporcuların arkasında olduğunu bilmeleri çok önemli. Onun için buradayım" dedi. Özbek, sporculara başarılar dilerken, ülkenin de onların arkasında olduğunu vurguladı​.

Galatasaray’ın olimpiyatlara gönderdiği 6 sporcu belli oldu! Judo, Yüzme ve Yelken branşlarından katılacaklar - 2. Resim

Milli yüzücü Berke Saka, olimpiyatlara katılmanın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Bu bizi daha çok motive etti. Biz orada elimizden geldiğince bize yakışanı yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı​.

Galatasaray’ın olimpiyatlara gönderdiği 6 sporcu belli oldu! Judo, yüzme ve yelken branşlarından katılacaklar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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