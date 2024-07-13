Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile, 2 senelik sözleşme imzalarken 12 milyon euro maaş alacak

Süper Lig'de transfer sezonu devam ederken futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş son dakika transfer haberi geldi. Ciro Immobile'nin maliyeti KAP'a bildirilirken ne kadar alacak merak ediliyordu. Immobile'nın maaliyeti...

Siyah beyazlı ekibi heyecanlandıran transfer yakından takip edilirken Immobile kaç euro kazanacak, maaliyeti nedir merak ediliyordu. Bugün KAP'a yapılan açıklama ile belli oldu.

IMMOBİLE BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Beşiktaş'ın yeni transferi 2 senelik sözleşme imzalarken toplamda 12 milyon euro maaş alacak.

Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”