Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beslenme Saati Projesi nedir, kimler faydalanır?

Beslenme Saati Projesi nedir, kimler faydalanır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beslenme Saati Projesi nedir, kimler faydalanır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İhtiyaç sahibi aileler Beslenme Saati Projesi'ni araştırıyor. Beslenme Saati Projesi Beyoğlu belediyesi tarafından hayata geçirilmişti, bu sene de devam ediyor. Peki Beslenme Saati Projesi nedir, kimler yararlanabilir? Ücretsiz verilen beslenme menüsünde neler var? İşte Beslenme Saati Projesi ile ilgili merak edilenler...

Beyoğlu Belediyesi tarafından geçen sene hayata geçirilen 'Beslenme Saati' uygulaması, bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi aileleri bir nebze olsun rahatlatmayı hedefliyor. Akıllarda ise  'Beslenme Saati' uygulaması nedir, nasıl başvurulur, kimler yaralanabilir, beslenme çantası için verilen yiyecek içecekler nelerdir? soruları gelir. İşte haberin ayrıntıları... 

BESLENME SAATİ PROJESİ NEDİR?

Beslenme Saati Projesi, ihtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için başlatılmıştır. Beslenme Saati Projesi kapsamında diyetisyen ve gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan menüler, öğrencilerin günlük ihtiyacı olan protein, karbonhidrat ve vitamin değerlerine göre planlanıyor. Sağlıklı gıda temini konusunda titizlikle çalışan ekipler, çocukların gelişimini destekleyecek beslenme çantalarını yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte her gün düzenli olarak ailelere ulaştıracak.

Beslenme Saati Projesi nedir, kimler başvurabilir? - 1. Resim

BESLENME SAATİ PROJESİ NERELERDE VAR?

Beslenme Saati Projesi, ilk olarak Beylikdüzü'nde uygulanmaya başlanmıştı. Beyoğlu Belediyesi, projenin Beyoğlu'nda da uygulanması için Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi'nin mevcut aşevi yenilenerek kapasitesi artırıldı. Araç gereç ve personel sayısı da projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeniden düzenlendi. 2024 yılında düzenlenen protokolle Beslenme Saati Projesi Beyoğlu'nda da uygulanmaya başlandı. 

Beslenme Saati Projesi nedir, kimler başvurabilir? - 2. Resim

BESLENME SAATİ PROJESİNDEN KİMLER FAYDALANIR?

Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocukları faydalanmaktadır. Beslenme Saati uygulaması ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri için geçerlidir. 

Beslenme Saati Projesi nedir, kimler başvurabilir? - 3. Resim

BESLENME SAATİ PROJESİNDE ÖĞRENCİLERE NE VERİLİR?

Beyoğlu Belediyesi Gıda mühendisi Teyfik Gündeş de Beslenme Saati paketi içerisindeki ürünlerle ilgili bilgi vererek, "Her gün her çocuğa muhakkak bir meyve veriyoruz. Bunlar bizim sabit ürünlerimiz. Buradaki hamur işlerimiz yine sabit. Karışık sandviç, poğaça, tereyağlı brioche ekmeği. Bu dört kalem ürünümüz çocuklara ulaşıyor. Meyvemizi meyve suyumuz ve sütümüz de standart kalemlerimiz. Tabi meyve çeşitlerimiz her gün değişiyor. Bu şekilde paketliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da utandıran görüntüler! Veliler, okulda öğretmen darbetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST İstanbul nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimi - HaberlerTEKNOFEST İstanbul nerede, nasıl gidilir? 2025 TEKNOFEST 17-18 Eylül etkinlik takvimiFenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat? - HaberlerFenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu! Kimler oynayacak, kimler eksik ve sakat?Kızılcık Şerbeti yeni bölüm olacak mı, bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti 105. bölüm sorgulanıyor - HaberlerKızılcık Şerbeti yeni bölüm olacak mı, bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti 105. bölüm sorgulanıyorFenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandı - HaberlerFenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler açıklandıSağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? Branş ve kadro dağılımı gündemde - HaberlerSağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? Branş ve kadro dağılımı gündemdeFenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi açıklandı! - HaberlerFenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...