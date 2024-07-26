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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, 1967 yılında Sivas'ta doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, 1967 yılında Sivas&#039;ta doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan yeni isim belli oldu. Prof. Dr. Erdal Çelik'in eğitim aldığı yerler merak konusu oldu.

1967 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Erdal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN ERDAL ÇELİK KİMDİR?

23/11/1967 tarihinde Sivas'ta doğan isim, 1993 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 1995 senesinde yüksek lisans eğitimini tamamlarken , Sakarya ve Florida State Üniversitelerinde 1995-2000 aralığında doktora eğitimini aldı.

2001 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak başlayan Çelik,

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2010 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atanan isim Resmi Gazete kararı ile Bingöl Üniversitesi Rektörü oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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