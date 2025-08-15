Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı

Güncelleme:
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı
Bu hafta sonu hangi sınavın yapılacağı merak edilip araştırılıyor. Özellikle sınav takvimini yakından takip eden öğrenciler, 16-17 Ağustos sınav takvimini arama motorlarında sorgulatıyor. Peki, Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte tüm ayrıntılar...

Ağustos ayının ortalarına doğru sınav maratonu hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşecek sınavlarla ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor.

Eğitim, kariyer ya da meslek hedefler olan adaylar, 16-17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak oturumları merak ediyor. Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 16-17 Ağustos sınav takvimi

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı ve 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı vardır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak.

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 17 Ağustos Pazar günü gerçekleşecektir.

16-17 AĞUSTOS HANGİ SINAVLAR VAR?

ÖSYM'nin takvimine göre; 17 Ağustos Pazar günü 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem ve 2025-TUS 2. Dönem sınavı vardır. 

16 Ağustos Cumartesi günü ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı yapılacaktır.

