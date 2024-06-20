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Bugün (20 Haziran) Bulgur Palas, Atatürk, Beşiktaş ve Kadıköy kütüphaneleri açık olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün (20 Haziran) Bulgur Palas, Atatürk, Beşiktaş ve Kadıköy kütüphaneleri açık olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Haziran günü başlayan Kurban bayramı sebebiyle birçok kurum kapalı olurken kütüphaneye gidecek olanlar bugün kütüphaneler açık mı, Millet kütüphanesi kaça kadar açık sorularına cevap aramaya başladı. Resmi tatilin sona ermesiyle beraber bugün açık olan kütüphaneler listesini haberimizde derledik.

20 Haziran günü Kurban bayramının sona ermesinin ardından Millet, Atatürk, Moda, Beşiktaş kütüphanelerine gidecek olan vatandaşlar bugün açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İBB Atatürk kitaplığı Kurban bayramında hizmet verecek olan kütüphanelerin listesini yayımladı.

BUGÜN 20 HAZİRAN KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı tatili 19 Haziran itibarıyla sona ererken kamu çalışanlarını kapsayan 2 günlük idari izin devam ediyor.

Bugün (20 Haziran) Bulgur Palas, Atatürk, Beşiktaş ve Kadıköy kütüphaneler açık olacak - 1. Resim

İBB Atatürk kitaplığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bugün açık olan kütüphaneler netleşti. İşte liste:

18, 19, 20, 21, 22, 23 Haziran

  • Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Afife Batur Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Ahmet Bedevi Kütüphanesi  09.00- 19.00
  • Atatürk Kitaplığı  09.00- 22.00
  • Attila İlhan Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Baruthane Kütüphane  10.00- 21.00
  • Bulgur Palas Kütüphane  10.00- 21.00
  • Çubuklu Silolar Kütüphanesi  10.00- 22.00
  • Gülten Akın Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Habitat Kütüphane  10.00- 22.00

Bugün (20 Haziran) Bulgur Palas, Atatürk, Beşiktaş ve Kadıköy kütüphaneler açık olacak - 2. Resim

  • Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • İdris Güllüce Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Metin Altıok Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Muallim Cevdet Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Muzaffer İzgü Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Naile Akıncı Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Nasrettin Hoca Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Rıfat Ilgaz Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi  09.00- 21.00
  • Sevgi Soysal Kütüphanesi 09.00- 21.00
  • Yaşar Kemal Kütüphanesi  09.00- 21.00

Bugün (20 Haziran) Bulgur Palas, Atatürk, Beşiktaş ve Kadıköy kütüphaneler açık olacak - 3. Resim

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇIK MI?

Millet kütüphanesinin açık olup olmadığına dair bir duyuru yapılmazken, Ramazan bayramında kütüphane 20 Nisan ile 24 Nisan aralığında kapalıydı. Yapılan açıklama ise şöyle olmuştu:

"Değerli okuyucularımız Ramazan Bayramı dolayısıyla Kütüphanemiz, 20 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de kapanıp 24 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de açılacaktır."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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