Bugün (20 Haziran) Bulgur Palas, Atatürk, Beşiktaş ve Kadıköy kütüphaneleri açık olacak

16 Haziran günü başlayan Kurban bayramı sebebiyle birçok kurum kapalı olurken kütüphaneye gidecek olanlar bugün kütüphaneler açık mı, Millet kütüphanesi kaça kadar açık sorularına cevap aramaya başladı. Resmi tatilin sona ermesiyle beraber bugün açık olan kütüphaneler listesini haberimizde derledik.

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20 Haziran günü Kurban bayramının sona ermesinin ardından Millet, Atatürk, Moda, Beşiktaş kütüphanelerine gidecek olan vatandaşlar bugün açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İBB Atatürk kitaplığı Kurban bayramında hizmet verecek olan kütüphanelerin listesini yayımladı.

BUGÜN 20 HAZİRAN KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

16 Haziran'da başlayan Kurban bayramı tatili 19 Haziran itibarıyla sona ererken kamu çalışanlarını kapsayan 2 günlük idari izin devam ediyor.

İBB Atatürk kitaplığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bugün açık olan kütüphaneler netleşti. İşte liste:

18, 19, 20, 21, 22, 23 Haziran

Ahmet Süheyl Ünver Kütüphanesi 09.00- 21.00

Afife Batur Kütüphanesi 09.00- 21.00

Ahmet Bedevi Kütüphanesi 09.00- 19.00

Atatürk Kitaplığı 09.00- 22.00

Attila İlhan Kütüphanesi 09.00- 21.00

Baruthane Kütüphane 10.00- 21.00

Bulgur Palas Kütüphane 10.00- 21.00

Çubuklu Silolar Kütüphanesi 10.00- 22.00

Gülten Akın Kütüphanesi 09.00- 21.00

Habitat Kütüphane 10.00- 22.00

Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi 09.00- 21.00

Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi 09.00- 21.00

İdris Güllüce Kütüphanesi 09.00- 21.00

Metin Altıok Kütüphanesi 09.00- 21.00

Muallim Cevdet Kütüphanesi 09.00- 21.00

Muzaffer İzgü Kütüphanesi 09.00- 21.00

Naile Akıncı Kütüphanesi 09.00- 21.00

Nasrettin Hoca Kütüphanesi 09.00- 21.00

Rıfat Ilgaz Kütüphanesi 09.00- 21.00

Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi 09.00- 21.00

Sevgi Soysal Kütüphanesi 09.00- 21.00

Yaşar Kemal Kütüphanesi 09.00- 21.00

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇIK MI?

Millet kütüphanesinin açık olup olmadığına dair bir duyuru yapılmazken, Ramazan bayramında kütüphane 20 Nisan ile 24 Nisan aralığında kapalıydı. Yapılan açıklama ise şöyle olmuştu:

"Değerli okuyucularımız Ramazan Bayramı dolayısıyla Kütüphanemiz, 20 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de kapanıp 24 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de açılacaktır."