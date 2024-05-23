Bugün (23 Mayıs) ZTK nedeniyle Yenikapı-Söğütlüçeşme arası 00.20 ve 00.50'de kalkacak olan ilave seferler eklendi
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Bu akşam gerçekleşecek olan BJK - TS mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşirken marmaray hattını kullanacak olan vatandaşlar marmaray saat kaça kadar açık, en son sefer ne zaman sorularına cevap ararken sosyal medya hesabından duyuru yapıldı. İşte son sefer saatleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün şampiyon belli olacak. Taraftarların gideceği maçın dönüşünde marmaray kullanılması sebebiyle sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Vatandaşlar ise marmaray kaçta bitiyor araştırmaya başladı.
23 Mayıs günü Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.45'te karşı karşıya gelecek. Marmaray seferlerine ise ilave seferler eklendi. X hesabından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle:
"Beşiktaş-Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı nedeniyle Yenikapı istasyonundan saat 00.20 ve 00.50'de kalkışlı Yenikapı-Söğütlüçeşme arası ilave trenler sefere konulmuştur. Her iki takıma da başarılar dileriz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi