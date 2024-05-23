Bugün (23 Mayıs) ZTK nedeniyle Yenikapı-Söğütlüçeşme arası 00.20 ve 00.50'de kalkacak olan ilave seferler eklendi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 10:59 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 11:07 - Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası, Marmaray, Beşiktaş-Trabzonspor, Haber

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Bu akşam gerçekleşecek olan BJK - TS mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşirken marmaray hattını kullanacak olan vatandaşlar marmaray saat kaça kadar açık, en son sefer ne zaman sorularına cevap ararken sosyal medya hesabından duyuru yapıldı. İşte son sefer saatleri...