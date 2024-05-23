Bu akşam (23 Mayıs) M5, M6, M7, M9 Ataköy - İkitelli metroları 01.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek

BJK - Trabzonspor maçı sebebiyle M2 Yenikapı Hacıosman ile beraber M1A, M1B, M3, M4 metro hattı seferleri 01.00'e kadar devam edecek

BJK - Trabzonspor maçı sebebiyle M2 Yenikapı Hacıosman ile beraber M1A, M1B, M3, M4 metro hattı seferleri 01.00'e kadar devam edecek

Bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline saatler kala Metro İstanbul'dan bugün çalışma saatlerine dair bilgilendirme yapıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadeleye gidecek olan taraftarlar arasında karşılaşma sonunda metro ile ulaşım sağlayacaklar yer aldı. M9 metrosu saat kaça kadar açık, seferler devam ediyor mu merak edildi.

23 Mayıs günü ZTK'da şampiyon belli olacak ve BJK - TS maçı sonrası kupayı alan ekip belli olacak. Heyecanla beklenen mücadeleye kısa süre kala ise M5, M6, M7, M9 Ataköy - İkitelli metro hattı saat kaçta kapanıyor, ne zaman kapanır gibi sorular gündemde yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre çalışma saatleri...

Bu akşam ZTK final maçı sebebiyle bazı metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul, X hesabından saatler hakkında güncellemeyi paylaşırken M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 hatlarında seferlerin 01.00'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Yapılan paylaşım ise şöyle:

Karşılaşma 23 Mayıs akşamı 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.