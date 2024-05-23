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Bu akşam (23 Mayıs) M5, M6, M7, M9 Ataköy - İkitelli metroları 01.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam (23 Mayıs) M5, M6, M7, M9 Ataköy - İkitelli metroları 01.00&#039;e kadar hizmet vermeye devam edecek
Metro Sefer Saatleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline saatler kala Metro İstanbul'dan bugün çalışma saatlerine dair bilgilendirme yapıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadeleye gidecek olan taraftarlar arasında karşılaşma sonunda metro ile ulaşım sağlayacaklar yer aldı. M9 metrosu saat kaça kadar açık, seferler devam ediyor mu merak edildi.

23 Mayıs günü ZTK'da şampiyon belli olacak ve BJK - TS maçı sonrası kupayı alan ekip belli olacak. Heyecanla beklenen mücadeleye kısa süre kala ise M5, M6, M7, M9 Ataköy -  İkitelli metro hattı saat kaçta kapanıyor, ne zaman kapanır gibi sorular gündemde yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre çalışma saatleri...

Bu akşam ZTK final maçı sebebiyle bazı metro hatlarında sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul, X hesabından saatler hakkında güncellemeyi paylaşırken M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 hatlarında seferlerin 01.00'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Yapılan paylaşım ise şöyle:

Bu akşam (23 Mayıs) M5, M6, M7, M9 Ataköy - İkitelli metroları 01.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek - 1. Resim

Karşılaşma 23 Mayıs akşamı 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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