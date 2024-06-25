Bugün başlayan Brawl Stars BS bakım molasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor

Dünyanın her alanında oynanan Brawl Stars, bugün bakım molasına girdi. Oyuna gelecek olan yeni güncellemeler merak edilirken mola ne zaman bitecek araştırıldı. Belirli aralıklar ile bakıma alınan Brawl Stars'da güncellemenin biteceği saat oyuncuların gündeminde yer aldı.

25 Haziran 2024 Salı günü gerçekleşen Brawl Stars bakım molasını gören kullanıcılar bugün biter mi merak ederken molanın ne zaman son bulacağını araştırdı. Güncellemenin tamamlanmasıyla beraber oyuna birçok yeniliğin gelmesi ve gelişmesi de bekleniyor.

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTECEK?

25 Haziran'da başlayan bakım molasının biteceği saat paylaşılmazken kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Genellikle molalar birkaç saat içerisinde sona ererken yenilikler ile oyunda keyifli anlar yaşanıyor.

NEDİR, NASIL OYNANIR?

Supercell tarafından 2017'de beta sürümünü çıkartan oyun, hızlı hareket eden çok oyunculu ve gerçek zamanlı olurken kısa sürede büyük kullanıcıya sahip oldu. 2018 küresel yayın tarihi olurken 2020 yılında Çin'de yayınlandı.

Savaş Topu, Elmas Kapmaca, Nakavt, Ödül Avı, Kuşatma, Kupayı Kötü, Yalnız Yıldız, Alaşağı, Tek ve Çift Hesaplaşma, Sürpriz, Son Savunma, Büyük Oyun, Robot İşgali gibi özelliklerin olduğu oyunda rakip takım ve oyuncuları mağlup etmek için uğraşılır. Ana saldırısına sahip olan birkaç savaşçıdan sonra seçim yapar ve düşman savaşçılarına saldırır. Hasar vererek daha çok hasar veren süper güç elde edilir.

Birçok oyun modu olurken savaş topu, elmas kapmaca ve temizlik modlarının 5v5 versiyonlarının da eklenmesiyle beraber ilgi artto.