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Oyuncuların beklediği 25 Haziran Hamster Kombat, günlük şifresi açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncuların beklediği 25 Haziran Hamster Kombat, günlük şifresi açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamster Kombat oyununda 5 milyon coini almak komboyu ve kartları tamamlamak için günlük şifrelerin kullanılması gerekiyor. Kurgusal bir karakter olarak ortaya çıkan hamster ile bir kripto borsasının CEO'su oluyoruz. Telegram tabanlı Notcoin oyununun oynayanların sayısı gün geçtikçe artarken günün şifresi merak edildi. İşte günlük şifreler 25 Haziran!

Kurgusal karakter ile oynanan oyunda güncellenen şifre listesi sayesinde oyunculara 1 milyon coin imkanı sağlanıyor. Binlerce oyuncuya sahip olan oyunda her gün bir şifre belirleniyor ve mors alfabesi ile yazılıyor. Böylece kazanç sağlıyorsunuz. Kullanıcılar ise Hamster Kombat günün mors alfabesi şfiresi nedir merak ediyor.

GÜNLÜK ŞİFRE AÇIKLANDI MI 25 HAZİRAN? 

Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi belirlendi. Token kazanma amacıyla verilen ipuçları çözen oyuncular günün sonunda şifreyi çözüyor. Oyunculara mors alfabesinden bir şifre verilirken çözebilenler 1 milyon altın ödülü kazanıyor.

Oyuncuların beklediği 25 Haziran Hamster Kombat, günlük şifresi açıklandı - 1. Resim

İşte coin kazanmanızı sağlayan şifre:

  • A: . _

    L: . _ ..

    T: _

24 Haziran'ın şifresi ise SWAP olmuştu.

HAMSTER KOMBAT NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Telegram tabanlı tıklama oyunu olan Hamster Kombat'ın bu ay içerisinde listelenmesi bekleniyordu fakat henüz bir duyuru yapılmadı. Kısa süre içerisinde listelenmesi beklenirken gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Oyuncuların beklediği 25 Haziran Hamster Kombat, günlük şifresi açıklandı - 2. Resim

ALTIN KAZANDIRAN KARTLAR

Günün büyük ödüllerini kazanmak için VC Labs, Hamster Kombat Merch ve Hamster Green Energy kartlarını almalısınız.

Günlük şifreleri almak için uygulamaya giriş yaptıktan sonra Earn per tap butonuna 3 defa tıklanmalıdır ve ardından Daily Cipher alanına tıklayarak bulduğunuz şifreyi mors alfabesi ile yazmalısınız.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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