Günlük şifre veren Hamster Kombat'ın listeleneceği tarih henüz belirlenmedi

2024 Haziran ayı ile beraber hayatımıza giren Hamster Kombat, Telegram tabanlı Notcoin oyunu olurken son zamanlarda gündemde ne zaman listelenecek sorusu yer aldı. Tıklama oyununda listelenme tarihi ve ne zaman para vereceği oyuncuların merak ettikleri yer almaya başladı. Kombat'ta yükseltmeleri gerçekleştirerek her gün 5 milyon ücretsiz oyun içi token kazandırıyor.

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Son günlerde sosyal medyada da gündem olan ve oyuncular tarafından heyecanla takip edilen Hamster Kombat'ta bir kurgusal hamster, kripto para borsasının CEO'su oluyor. Oyuncular burada gerekli yetenekleri edinirken yeni stratejiler oluşturuyor. En sık araştırılanlar arasında ise ne zaman listeleneceği yer aldı.

HAMSTER KOMBAT NE ZAMAN LİSTELENECEK 2024?

Tıklama oyunu olan Hamster Kombat'ın Haziran ayında listelenmesi bekleniyordu fakat şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Oyunda token fırlatma, airdrop hediyeler yer alırken ödülleri kazanmak için çaba sarfediliyor.

NASIL OYNANIR?

Oyunda oyna kazan modeli olurken savaşlara katılarak görevler tamamlanıyor. Böylece coin kazanıyorsunuz. Günlük combo promosyonu sayesinde 5 milyon oyun içi parası kazanabilirken NFT entegrasyonu ile bir NFT pazarında alışveriş yapılıyor.

Oyunda çok oyunculu mod olurken çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Kurgusal karakter olan hamsterı çeşitli kıyafetlerle süsleyebilirken arkadaşlarınızı oyuna davet ederek ödüller alabiliyorsunuz.