Yerli kripto para borsası BtcTurk siber saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi...

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 22 Haziran 2024'te siber saldırıya uğradığını duyurdu ve bazı sıcak para cüzdanlarında kayıp yaşandı.

BtcTurk, siber saldırıya uğradığını ve yatırımcıların zararlarını karşılayacağını açıkladı. Şirket, 22 Haziran 2024 tarihinde hesaplardan kontrol dışı kripto para çekimine sebep olan bir siber saldırı tespit etti.

Yapılan açıklamaya göre, 10 farklı kripto para birimi etkilenirken, BtcTurk üzerinden kontrol dışı çekim işlemi gerçekleşti. BtcTurk, yatırımcıların zararlarını karşılayacağını açıkladı ve mağduriyetin boyutuna ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir.

BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir.

Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır. İşlemlerin güncel durumunu https://status.btcturk.com üzerinden takip edebilirsiniz."