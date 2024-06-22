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Yapay zeka her yerde! Snapchat'e yeni özellikler geliyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zeka her yerde! Snapchat&#039;e yeni özellikler geliyor...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Snapchat, yeni yapay zeka destekli GenAI ile yeni AR özelliklerini tanıttı.

Snapchat, bugün hem Snapchat kullanıcıları hem de AR geliştiricileri için heyecan verici yeni AR özelliklerini duyurdu. Bu yenilikler, yapay zekanın gücüyle, Snapchat deneyiminizi yepyeni bir boyuta taşıyor.

Snapchat'in yeni gerçek zamanlı görüntü modeli GenAI ile hayal gücünüzü anında AR'a dönüştürmek mümkün. Bu erken prototip sayesinde, bir dönüşüm fikrini yazmanız ve gerçek zamanlı olarak canlı AR deneyimleri oluşturmanız yeterli.

GenAI modelleri artık mobil cihazlarda da gerçek zamanlı olarak çalışabiliyor. Bu gelişmenin arkasındaki güç ise Snapchat'in daha hızlı ve daha performanslı GenAI teknikleri geliştirmeye yönelik atılımları.

Yapay zeka her yerde! Snapchat'e yeni özellikler geliyor... - 1. Resim

LENS STUDİO'YA YENİ FİLTRE

Snapchat, AR oluşturma aracına Lens Studio'ya yeni bir GenAI Suite ekliyor. Bu sayede AR içerik oluşturucuları, Lenslerine güç katacak özel makine öğrenimi modelleri ve varlıklar oluşturabilecek. Bu araç seti, sıfırdan yeni modeller oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltarak, yüksek kaliteli Lenslerin daha hızlı bir şekilde oluşturulmasını mümkün kılıyor.

Snapchat, Londra Ulusal Portre Galerisi ile işbirliği yaparak GenAI Suite ile ikonik portre stillerinden ilham alan Lensler oluşturdu. Snapchat kullanıcıları bu Lensler arasından seçim yapabilir, Snap'lerini oluşturabilir ve müzenin "Yaşayan Portre" projeksiyon duvarına gönderebilirler.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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