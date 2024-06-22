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Astronotlar uzayda mahsur kaldı! Astronotların Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Astronotlar uzayda mahsur kaldı! Astronotların Dünya&#039;ya dönüşü dördüncü kez ertelendi...

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Boeing'in Starliner uzay aracı, teknik arızalar nedeniyle Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

Haziranın başında ISS'e ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, 2 Temmuz'a kadar istasyonda kalmaya devam edecek.

NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.

Astronotlar uzayda mahsur kaldı! Astronotların Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi... - 1. Resim

Böylece Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, ertelemelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini, Starliner'ın ISS'e kenetlenmiş durumda yörüngede iyi performans sergilediğini kaydetti.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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