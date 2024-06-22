Astronotlar uzayda mahsur kaldı! Astronotların Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi...

Boeing'in Starliner uzay aracı, teknik arızalar nedeniyle Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

Haziranın başında ISS'e ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, 2 Temmuz'a kadar istasyonda kalmaya devam edecek.

NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.

Böylece Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, ertelemelerin herhangi bir sorun teşkil etmediğini, Starliner'ın ISS'e kenetlenmiş durumda yörüngede iyi performans sergilediğini kaydetti.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.