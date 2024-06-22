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Telefonları baştan aşağı değiştirecek patent alındı! Apple'dan yeni telefon hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Telefonları baştan aşağı değiştirecek patent alındı! Apple&#039;dan yeni telefon hamlesi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketlerinin ar-ge departmanları düzenli olarak yeni özellikleri test etmekte ve beğenilen teknolojiler telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara getirilmekte. Apple'ın son patent başvurularına bakarak şirketin ne düşündüğünü anlamak bazen mümkün olabilir. Apple'ın bir patent başvurusunda bulunması, patent alınması yeniliği kesinlikle kullanmayı planladığı anlamına gelmiyor.

Apple ilginç bir konsept için patent başvurusunda bulundu. Bu konsept, iPhone kullanıcılarının telefonlarının arka panelini farklı özellikler sunan bir yedek panel ile değiştirmelerine izin veriyor.

iPhone 12 serisi veya sonraki modellerde MagSafe aksesuarlarının takılmasını sağlayan mıknatıslar kullanılarak, cihazındaki mevcut arka paneli çıkarabilir hale geliyor. Daha iyi hoparlörlere sahip veya hatta diyabet hastalarının bir test şeridine kan damlası ekleyerek en son kan şekeri değerlerini görmelerini sağlayan bir sensöre sahip yedek bir panel ile değiştirebilir olması planlanıyor.

Telefonları baştan aşağı değiştirecek patent alındı! Apple'dan yeni telefon hamlesi - 1. Resim

ARKA PANEL DEĞİŞTİRİLEBİLİR HALE GELİYOR

Apple, patent başvurusunda yazdığı gibi, "ek bir alt sistem kan şekeri test cihazı olabilir ve kan örnekleri (örneğin, kağıt test şeritleri üzerinde) alma mekanizması ve test şeridine göre kan şekeri seviyesini belirlemek için ilişkili analiz bileşenleri ve devreleri içerebilir."

Yedek bir arka panel, düşmelere karşı koruma sağlamak için bir kılıf yerine de kullanılabilir. PhoneArena'nın haberine göre, arka paneli dışarı iterek ve düşme durumunda cihazın yere düz şekilde temas etmesini önlemek için çıkıntı yapan yan duvarlar ekleyerek iPhone modelleri korunabilir hale geliyor.

Arka panel için diğer olasılıklar arasında "ek bataryalar, fizyolojik sensörler ve/veya sağlık izleme cihazları, kameralar, ek görüntüler ve benzerleri" parçaları yer alıyor.

Yedek bir arka panel ek kameralar içeriyorsa, böyle bir panel mercek, görüntü sensörü ve görüntü yakalamayı kolaylaştırmak için ilişkili elektronikler içerebilir. Bir diğer ilginç olasılık ise yüksek çözünürlüklü renkli ekran veya düşük çözünürlüklü monokrom ekranlı dokunmatik ekranlı bir ek arka panel.

Apple'ın ABD Patent ve Trademark Ofisine (USPTO) başvuruda bulunması, patent alacağı anlamına gelmez. Geçen yıl Apple, 2011'de aldığı 676'nın aksine bu yıl ABD'de 2.536 patent aldı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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