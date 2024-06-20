Bugün EURO 2024'te Slovenya-Sırbistan, Danimarka-İngiltere ve İspanya-İtalya maçları oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme:

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Tüm dünya çapında yakından takip edilen EURO 2024'te heyecan devam ederken futbolseverler bugün maç var mı, hangi maçlar var aramasını yaptı. Milli Takımımız, Gürcistan ile mücadelesinden 3-1'lik skorla galip ayrılırken C v B grubunun karşılaşmaları bu akşam oynanacak. 20 Haziran günün maç programı...