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Bugün EURO 2024'te Slovenya-Sırbistan, Danimarka-İngiltere ve İspanya-İtalya maçları oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün EURO 2024&#039;te Slovenya-Sırbistan, Danimarka-İngiltere ve İspanya-İtalya maçları oynanacak

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Tüm dünya çapında yakından takip edilen EURO 2024'te heyecan devam ederken futbolseverler bugün maç var mı, hangi maçlar var aramasını yaptı. Milli Takımımız, Gürcistan ile mücadelesinden 3-1'lik skorla galip ayrılırken C v B grubunun karşılaşmaları bu akşam oynanacak. 20 Haziran günün maç programı...

Heyecanla takip edilen EURO 2024'te yarış devam ederken grup karşılaşmaları devam ediyor. Dün akşam A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken Almanya, gruptan çıkmayı garantiledi. Organizasyonu yakından takip edenler ise bu akşam kimin maçı var sorusuna cevap arıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

EURO 2024'te 20 Haziran akşamı oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Slovenya – Sırbistan | 16.00

Danimarka – İngiltere | 19.00

İspanya – İtalya | 22.00

A Milli Futbol Takımımız, 22 Haziran günü Portekiz ile karşı karşıya gelecekken hazırlıklarına devam ediyor. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koşu çalışması yaparken, ısınma, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Bugün EURO 2024'te Slovenya-Sırbistan, Danimarka-İngiltere ve İspanya-İtalya maçları oynanacak - 1. Resim

TÜRKİYE, EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milli Takımımız, F Grubunu ilk 2 sırada tamamlamasıyla beraber son 16 turuna kalarak gruptan çıkacak. Gruptan çıkma ihtimali diğer takımlar arasındaki maçların sonucuna göre değişkenlik gösterirken ilk karşılaşma olan Gürcistan maçında Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 3-1'lik galibiyet aldık.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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